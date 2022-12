Ein Kite-Unfall reißt den früheren Profi Jan Schiegnitz vor fünf Jahren aus seinem Leben. Zwei Wochen liegt er im Koma. Mühsam und Schritt für Schritt kämpft sich der 35-Jährige aus dem Rollstuhl zurück – bis hin zur Triathlon-Ziellinie in Ironman-Distanz. Eine Geschichte über Lebendigkeit.

Kiel. Als Jan Schiegnitz im August die Ziellinie des Ostseeman in Glücksburg überquert, muss man schon genau hinschauen, um ihm die Strapazen der letzten elf Stunden und rund 14 Minuten anzusehen. Zu breit ist das Strahlen in seinem Gesicht. Seine Töchter Lavea (3) und Malia (1) begleiten ihn auf den letzten Metern. Geschafft. Der Körper funktioniert. Die schweren Muskeln und die Blutergüsse an den Füßen spürt er in diesem Moment nicht. „Weil du in einem ganz anderen Film bist“, so der 35-Jährige. Wenn man Schiegnitz’ Film fünf Jahre zurück spult, liegt ein Triathlon in Ironman-Distanz in weiter Ferne. Und noch ein Stück weiter.