﻿Tristan Thormählen ist das Tackle-Monster bei den Kiel Baltic Hurricanes

Kiel. 16 GFL-Partien bestritt Tristan Thormählen für die Kiel Baltic Hurricanes seit seinem Sprung in die erste Mannschaft. Nur zweimal ging er dabei bisher als Sieger vom Feld. Trotzdem denkt er nicht ans Aufgeben. „Ich will ein noch besserer Spieler werden. Und mehr Tackles schaffen als letzte Saison“, sagt der Linebacker, der den „Kieler Weg“, den des eigenen Nachwuchses, in der GFL vielleicht am besten verkörpert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als sein halbes Leben hat Thormählen in diesem Verein verbracht, widmet ihm wöchentlich mindestens 20 Stunden – inklusive Spielvorbereitung, Training und Fahrzeiten. Und das alles, weil er als Kind irgendwann ein Derby zwischen den Canes und den Lübeck Cougars im Holsteinstadion sah und einen Entschluss fasste: „Da will ich irgendwann auch mitspielen.“

Tristan Thormählen aktuell bester deutscher Verteidiger bei den Kiel Baltic Hurricanes

Zuvor hatte die Nachhilfelehrerin, die er wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche besuchte, den entscheidenden Impuls gegeben. Es war die Mutter von Tim Staiger, ehemals Linebacker, später im Coaching-Staff der Kieler. So kam Thormählen überhaupt erst in Kontakt mit diesem Sport. Dass er in der U 19 wie Staiger in der Mitte der Defense landete, war Zufall – ein glücklicher für die Kieler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn mit in dieser Saison im Schnitt 5,3 Tackles pro Spiel ist er aktuell hinter den Amerikanern CJ Davis und Robert Revels bester Canes-Verteidiger. „Ich mag, dass ich auf dieser Position etwas beeinflussen kann und sofort reagieren muss, wenn der gegnerische Quarterback etwas ändert“, sagt Thormählen, der von seinen Mitspielern vor dieser – seiner zweiten „richtigen“ Herren-Spielzeit nachdem die erste 2021 von einer langwierigen Verletzung überschattet war – direkt zu einem seiner Kapitäne wählte.

„Es ist schön zu sehen, dass ein Spieler, der sich so mit dem Verein identifiziert, in diese Rolle hineinwächst“, sagt Headcoach Timo Zorn. „Tristan hat auch diese Saison schon wieder einen großen Schritt gemacht – nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben als Leader.“

Logan Moragne droht auch gegen Ravensburg auszufallen

Denn Thormählen lebt Einsatz vor, widmet dem Sport mit Videostudium (unter anderem in der Mittagspause seiner Arbeit als Elektriker), Training, Spiel und Fahrzeiten mindestens 20 Stunden pro Woche. Weil er vergangenes Jahr nicht zufrieden mit seiner Fitness war, engagierte er einen Crossfit-Trainer, arbeitete an Schnelligkeit und Kraft. Und sagt trotzdem: „Ich habe noch Luft nach oben.“

Lesen Sie auch

Vor allem aber wurmen die ausbleibenden Erfolge in der Kieler Bilanz, die 2023 nur drei Niederlagen aufweist. „Klar nervt das“, sagt Thormählen. Und soll sich am Sonnabend gegen die Razorbacks Ravensburg (Kickoff 16 Uhr, Kilia-Stadion) ändern. Das Interconference-Game gegen die Männer vom Bodensee, die in der Vorwoche gegen Marburg ihren ersten Saisonsieg (26:21) feierten, ist die erste Begegnung dieser beiden Teams. Trotzdem sind die Canes, die wahrscheinlich erneut auf US-Runningback Logan Moragne (Muskelverletzung) verzichten müssen, gut vorbereitet. „Ich erwarte ein gutes Laufspiel“, sagt Thormählen. Beste Voraussetzung, um die Tackle-Statistik weiterzuschreiben – um die 42 aus der Vorsaison zu toppen und die Canes endlich mal wieder jubeln zu lassen.

KN