﻿Trotz Komenda-Schock: Holstein Kiel plant Paderborner Gipfelsturz 2.0

Kiel. Diese Diagnose trifft Marco Komenda und den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel beinhart: Der 25-jährige Stammverteidiger der Störche hat sich beim 3:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig einen Sehnenriss an den Adduktoren zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Zudem muss KSV-Cheftrainer Marcel Rapp in den kommenden Spielen auf Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby verzichten. Per Arthroskopie wurde am Montag beim 31-Jährigen ein leichter Meniskusschaden behoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob sich Komenda einer Operation unterziehen muss, ist vom Kieler Ärztestab noch nicht entschieden. Für den gebürtigen Darmstädter kommt das neuerliche Verletzungspech einer besonderen Belastungsprobe für Körper und Seele gleich. Hatte sich Komenda doch schon am ersten Spieltag der vergangenen Serie einen Mittelfußbruch zugezogen. Die Ausfallzeit vor Jahresfrist: 160 Tage!

Komendas Comeback nach Sehnenriss in Hinrunde unwahrscheinlich

Auch Rapp zeigte sich geschockt, glaubt aber fest an die Widerstandskraft seines Abwehrrecken: „Das ist schon schlimm. Marco hatte eine gute Vorbereitung und war richtig im Saft. Jetzt wirft ihn diese Verletzung wieder zurück, aber sie wirft ihn nicht um. Er wird zurückkommen und weiter gute Leistungen bringen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Komendas Comeback noch in der bereits am 13. November endenden Hinserie erfolgt, scheint eher unwahrscheinlich. Schneller könnte es derweil bei Holtby gehen. „Davon gehen wir aus. Aber auch in seinem Fall kann man nicht sagen, ob er jetzt drei, vier oder fünf Wochen fehlen wird. Ich habe mir sagen lassen, der Eingriff habe nur sieben Minuten gedauert. Und es ist alles glatt gelaufen“, so der 43-jährige Coach.

Stöver sieht keinen neuerlichen Transfer-Bedarf

Trotz der schlechten Personalnachrichten sieht Sportchef Uwe Stöver keinen Grund für neuerliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Mit Timo Becker, Patrick Erras, Johannes van den Bergh, Simon Lorenz und Hauke Wahl stehen fünf erprobte Defensivakteure zur Verfügung. Der aktuell wegen einer Achillessehnenreizung individuell arbeitende Innenverteidiger Stefan Thesker soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Es bestätigt sich jetzt unsere Einschätzung zu Beginn der Vorbereitung, als wir gesagt haben, wir schicken keinen Spieler vom Hof“, erklärt Rapp mit Blick auf den 30-köpfigen, auch in der Tiefe Qualität bietenden Holstein-Kader und ergänzt: „Alle ziehen mit und geben Gas. Das sieht man auch jetzt wieder. Die Jungs, die reinkommen, bringen gute Leistungen. Gerade zuletzt gegen Braunschweig haben die Spieler von der Bank die Partie auf unsere Seite gedreht. So kann es weitergehen.“

Erinnerungen an den September 2021 werden wach

Im Optimalfall schon am Sonnabend (13 Uhr), wenn die Störche mit acht Punkten im Gepäck als Tabellenfünfter beim Spitzenreiter SC Paderborn auf dem Prüfstand stehen. Für Rapp ist der Begriff „Top-Spiel“ zum jetzigen Saison-Zeitpunkt von untergeordneter Bedeutung. Auch die Einlassung, erst mit den kommenden Gegnern Paderborn, Sandhausen (H), Regensburg (A), HSV (H) und Bielefeld (A) beginne der Ernst des diesjährigen Zweitliga-Lebens, hält der 43-Jährige für diskutabel: „Wir haben vor der Punktrunde auch gesagt, dass das Programm gegen einen Absteiger und drei Aufsteiger nicht das dankbarste ist. Das kann man immer drehen und wenden, wie man will.“

Rapps Devise vor dem Duell in Ostwestfalen: „Jetzt fahren wir nach Paderborn und versuchen dort alles rauszuhauen. Es ist wie so oft in dieser Zweiten Liga ein 50:50-Spiel. Die kleinen Dinge werden auf dem Feld entscheidend sein. Wir werden auf jeden Fall bestmöglich vorbereitet sein.“ Die Erinnerung an den letzten Auftritt an der Pader dürfte zusätzlich motivieren. Mit 2:1 gewannen die Kieler vor elf Monaten ohne Komenda und unter der Regie des damaligen Interims- und heutigen Assistenztrainers Dirk Bremser. Pikant: Mit diesem Auswärts-Dreier stießen die Störche den Gastgeber am 25. September 2021 schon einmal vom Tabellengipfel...