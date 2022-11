Trotz weißer Weste: Holstein Kiel hadert mit dem Remis bei St. Pauli

Dass für Holstein Kiel beim FC St. Pauli am Dienstagabend nicht mehr als ein 0:0 heraussprang, lag an der fehlenden Effizienz vor dem Tor. Die Stimmungslage bei den Störchen war auch deshalb sehr gemischt. Der Ärger über zwei verlorene Punkte überwog dabei.

Kiel. 17 Schüsse aufs Tor, fünf dicke Tormöglichkeiten – und am Ende stand nur ein 0:0-Remis. Die Stimmung bei Holstein Kiel nach dem Unentschieden auf dem Kiez beim FC St. Pauli war ambivalent. Zum einen, weil aufgrund der teilweise guten Tormöglichkeiten das Gefühl blieb, zwei Punkte verloren statt einen gewonnen zu haben. Auf der anderen Seite konnte Holstein erstmals seit mehr als neun Wochen wieder ein Spiel zu Null bestreiten. So richtig Freude kam darüber allerdings nicht auf.

Bartels und Holtby hadern mit der Chancenverwertung

„Es war ein schwieriges Spiel, trotzdem waren die Chancen eher auf unserer Seite. So müssen wir fast enttäuscht sein, dass wir keinen Dreier geholt haben“, bilanzierte Fin Bartels. Lewis Holtby ergänzte: „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, und die Möglichkeit hatten wir dazu, ganz eindeutig.“ Kurios: Anders als in den Vorwochen fehlte den Störchen vorne wieder das nötige Glück beim Abschluss. Saß beim 4:1-Sieg in Karlsruhe noch fast jeder Schuss, verzweifelten die Störche am Dienstagabend mehrfach. Diesen plötzlichen Wandel versuchte KSV-Trainer Marcel Rapp einzuordnen: „Fußball ist manchmal Glück und Pech. Wir haben uns die Chancen herausgespielt, das versuchen wir Woche für Woche. Wenn wir da beharrlich bleiben, stellen sich die Erfolgserlebnisse auch wieder ein.“

Trotz vieler Chancen: Wahl hebt Spiel zu Null hervor

Wenig überraschend hob KSV-Kapitän Hauke Wahl die erfolgreiche defensive Leistung der Kieler hervor. „Es wäre mit Sicherheit kein unverdienter Sieg für uns gewesen. Pauli hat sich in alle Bälle reingeworfen. Trotzdem ist es schön, nach vielen Wochen mal wieder zu Null zu spielen“, so Wahl. „Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wenn man so ein Spiel nicht gewinnen kann, das man es auf keinen Fall verliert.“ Ähnlich argumentierte auch Trainer Rapp: „Das Spiel war ausgeglichen, aber wenn man die Chancen sieht, dann hatten wir schon die besseren. Deshalb sind die Gefühle auch gemischt.“

Lange Zeit zum Durchatmen bleibt Holstein nicht. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Holstein-Liveticker auf KN-online) wartet bereits das letzte Spiel der Hinrunde. Danach geht es für die KSV-Profis für rund vier Wochen in den Urlaub. Vorher wollen Bartels und Co. sich aber noch mal eine gute Ausgangslage für die Rückrunde verschaffen. „Wir sind gut drauf. Hannover hat eine gute Mannschaft und eine hohe Qualität – aber mit unseren Fans im Rücken wollen wir dieses Spiel auf jeden Fall auf unsere Seite ziehen“, kündigte Bartels an.

Rapp will englische Woche mit einem Heimsieg „veredeln“

Ein Plan ganz nach dem Geschmack von Marcel Rapp: „Wir sind seit dem HSV-Spiel konstant in einer ordentlichen Form. Wir haben einen guten Kader und eine starke Bank, können durchaus wechseln. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir wollen die Woche mit einem Heimsieg gegen Hannover veredeln.“ Sollte das gelingen, schlössen die Störche die Englische Woche mit sieben Punkten ab. Eine Bilanz, die für ein versöhnliches Weihnachtsfest im Storchennest sorgen dürfte.

Ticketverkauf nur an registrierte Bestandskunden

Holstein-Fans aufgepasst: Aufgrund der von der Polizei angeordneten Sicherheitslage sind Tickets für das Heimspiel gegen Hannover 96 ausschließlich über den Mitglieder- oder Bestandskundenvorverkauf erhältlich. Personen, die nicht registriert sind, können keine Eintrittskarte erwerben. Ein freier Vorverkauf ohne vorherige Registrierung findet nicht statt.