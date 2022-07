TS Einfeld unterliegt PSV Neumünster 2:5

Einfeld. Der „Hexenkessel“ in Einfeld loderte nur zweimal kurz auf. Oberligist PSV Neumünster setzte sich letztendlich verdient mit 5:2 beim Verbandsliga-Aufsteiger TS Einfeld durch. Eine starke erste Halbzeit reichte der Elf von PSV-Coach Marco Frauenstein, um das Achtelfinale im Kreispokal Holstein für sich zu entscheiden.

Von Beginn an dominierten die Polizisten die Partie. Vor 352 Zuschauern auf dem C-Platz brachte Timo Barendt (15.) den Favoriten mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. TSE-Keeper Christoph Nebus brachte vorher Tristan Hoppe zu Fall. In der 22. Spielminute setzte Marc Barck Tim Netzel in Szene, der eiskalt zum 2:0 für die Gäste traf.

Die Frrauenstein-Elf ließ den Gastgebern keine Chance. Angriff über Angriff lief Richtung TSE-Kasten. Nach einem Lattenabpraller stand Tristan Hoppe (30.) goldrichtig und erhöhte die Führung per Abstauber. PSV-Angreifer Timo Barendt (45.) traf zur 4:0-Pausenführung. „Die Tore haben die Jungs toll herausgespielt. Das sah schon ganz gut aus“, sagte Marco Frauenstein. Torchancen der Einfelder im ersten Durchgang? Fehlanzeige!

Björn-Ole Peters trifft gegen seinen Ex-Club zweimal

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Steffen Brandt kamen die Männer vom See wie verwandelt aus der Kabine. Ex-PSV-Akteur Blörn-Ole Peters (55., 61.) machte binnen sechs Minuten aus einem 0:4-Rückstand kurzzeitig ein 2:4. Einfeld witterte Morgenluft. Wieder war es Peters, der vor PSV-Keeper Nico Heuer auftauchte, den Ball jedoch verstolperte. „Wenn da das 4:3 fällt, wirds nochmal spannend“, wusste Frauenstein. Sein Team fand zurück ins Spiel und hätte durch Nils Drauschke (82., 85.) die Führung ausbauen können, doch TSE-Keeper Nebus parierte überragend. PSV-Akteur Mika Jöhnck machte dann in der Nachspielzeit (90.+5.) mit seinem Treffer alles klar. „Letztendlich ging es darum, eine Runde weiterzukommen. Das haben wir geschafft“, konstatierte Marco Frauenstein, der mit seinem Team am Sonntag zum ersten Punktspiel den VfB Lübeck II erwartet. Sein Pendant Thorsten Syben lobte sein Team trotz der Niederlage. „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft. Das war eine tolle Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Darauf lässt sich aufbauen“, so Syben.

Schiedsrichter: Steffen Brandt (SV Wasbek) – Tore: 0:1, 0:4 Barendt (FE., 15., 45.), 0:2 Netzel (22.), 0:3 Hoppe (30.), 1:4, 2:4 Peters (55., 61.), 2:5 Jöhnck (90.+5.) – Zuschauer: 352.