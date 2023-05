﻿TSV Bordesholm und Inter Türkspor Kiel trennen sich 3:3-Unentschieden

Bordesholm. Torspektakel zum Saisonausklang: Der TSV Bordesholm verabschiedete sich mit einem 3:3 im Oberliga-Derby gegen Inter Türkspor Kiel in die Sommerpause. Maximilian Musci traf vor 120 Zuschauern in seinem letzten Spiel für die Bordesholmer in der Nachspielzeit zum verdienten 3:3-Ausgleich.

„Eigentlich hätten wir zur Pause viel höher führen können. Aber es ist das Manko der letzten Wochen, dass wir uns für richtig gute Leistungen nicht ausreichend mit Punkten belohnen. Mein Team hat trotz aller Widrigkeiten der Saison Charakter gezeigt“, sagte Bordesholms Trainer Florian Rammer. Seine Elf hatte anfänglich alles im Griff, suchte immer wieder das Spiel in die Tiefe. Als Inter-Keeper Christoph Zander in höchster Not gegen Arda Özkan rettete, fiel der Ball vor die Füße von Joris Scherbarth, der mühelos zum 1:0 (13.) einschob.

Der künftige Todesfelder Maximilian Musci trifft zum Abschied für den TSV Bordesholm

In der zweiten Halbzeit gaben die Interisti ihre Zurückhaltung auf, glichen durch Marvin Lorentzen (54.) aus. Doch Malte Lucht sorgte schnell für das Bordesholmer 2:1 (67.) „Einige von uns hatten wohl schon das Kreispokalfinale gegen Kilia am Mittwoch im Hinterkopf. Doch irgendwann sind wir im Spiel angekommen“, konstatierte Inter-Coach Liridon Imeri nach der munteren zweiten Halbzeit, in der Inter nach einem Doppelschlag (74./76.) sogar zeitweise mit 3:2 führte, ehe Musci spät ausglich.

Schiedsrichter: Kröhnert (Holstein Kiel) – Tore: 1:0 Scherbarth (13.), 1:1 Lorentzen (54.), 2:1 Lucht (67.), 2:2 Derici (74.), 2:3 Alija (76.), 3:3 Musci (90.+1) – Zuschauer: 120.

