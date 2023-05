﻿Drei Spieltage vor Saisonende: Kronshagen feuert Chefcoach Speth

Kronshagen. Trainer-Beben beim TSV Kronshagen! Der abstiegsbedrohte Landesligist hat sich drei Spieltage vor Saisonende von seinem Cheftrainer Peter Speth getrennt. Neben Speth wurde auch sein Co-Trainer Dimitrijus Guscinas von seinen Aufgaben entbunden.

A-Jugend-Trainer übernimmt

Für die restlichen drei Ligaspiele, sowie eine mögliche Relegation, wird A-Jugend-Trainer Jörg Ahrens das Ruder übernehmen. „Der Verein ist am Montag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Ligamannschaft zu übernehmen“, erzählt Ahrens.

Aktuell agiert der TSVK in der Landesliga Mitte auf dem zehnten Tabellenplatz und hat drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. „Dass es eine Mammutaufgabe ist, das ist klar, aber wir haben die Möglichkeit, in drei Spielen noch neun Punkte zu holen“, so der neue Übungsleiter.

Sein Ziel für die ersten Tage: „Ich muss jetzt versuchen, die Blockade zu lösen. Die Spieler können ja Fußball spielen.“