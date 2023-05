﻿TSV Kronshagen setzt Ausrufezeichen: 3:1-Sieg bei der SpVg Eidertal Molfsee

Molfsee. Besser hätte der Einstand von Neu-Coach Jörg Ahrens beim TSV Kronshagen nicht laufen können. Drei Tage nachdem die Verantwortlichen Trainer Peter Speth vor die Tür setzten, bejubelte der 59-Jährige einen 3:1-Auswärtserfolg am Sonnabend bei der SpVg Eidertal Molfsee.

Ali bringt die SpVg in Front – Möller gleicht aus

Vor 70 Zuschauern zeigten die Gäste, dass sie den Abstiegskampf annehmen. Zwar brachte Mewan Ali die favorisierten Hausherren in der 18. Minute in Führung, doch die Kronshagener stemmten sich dagegen – mit Erfolg: Vier Minuten nach dem Führungstreffer glich Rune Kresten Möller (22.) mit seinem zehnten Saisontreffer aus.

„Meine Jungs haben gekämpft und zudem eine tolle Reaktion nach der turbulenten Woche gezeigt“, freute sich Ahrens, der mit Maurice Joel Möller den A-Jugendtorhüter ins Gehäuse beorderte. Der 18-Jährige rechtfertige das Vertrauen und rückte eine Minute vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Luca Seils in dem Mittelpunkt.

Maurice Joel Möller sorgt für Knackpunkt des Spiels

Die Gastgeber bekamen einen Foulelfmeter zugesprochen – Louis Schütt trat an, doch der 29-jährige ehemalige Regionalligaspieler fand in Möller seinen Meister. „Das war der Knackpunkt des Spiels für uns“, so Ahrens.

Yilmaz und Wagner schießen Sieg heraus

Nach dem Wiederanpfiff drückten die Kronshagener auf die Vorentscheidung. Tahir Yilmaz ließ sich nach einem Freistoß in der 47. Minute als Kopfball-Torschütze feiern. „Das haben wir sehr schlecht verteidigt, denn wir standen zu weit von den Gegenspielern weg. Das war für uns der Genickbruch“, ärgerte sich SpVg-Chefcoach Michael Rohwedder, der in der 59. Minute den dritten Gegentreffer notieren musste. David Wagner traf mit seinem starken linken Fuß. „Danach war der Stecker gezogen bei uns. So richtig aufbäumen konnten wir uns nicht mehr“, analysierte Rohwedder.

Der eingewechselte Florian Krege hätte für einen noch deutlicheren Auswärtssieg sorgen können.

Der neue Trainer, Jörg Ahrens, an der Linie beim TSV Kronshagen. © Quelle: Sascha Hamann

Der 27-jährige Angreifer scheiterte jedoch zweimal an seinen Nerven, sowie an SpVg-Keeper Yannik Bültenau. „Das wäre dann aber zu viel des Guten gewesen. Der Sieg ist ein kleiner Brustlöser für uns. Die Mannschaft hat die Marschroute sehr gut umgesetzt“, konstatierte Jörg Ahrens, während sein Pendant harderte.

„Das war nicht wirklich zielführend von uns. Uns fehlte etwas das Spielglück, denn wenn der Elfer reingeht, gehen wir mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit. So haben wir aber zwei Minuten nach Wiederanpfiff einen Gegentreffer zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekommen“, so Rohwedder.

Schiedsrichter: Luca Paul Seils (SV Preußen Reinfeld) – Tore: 1:0 Ali (18.), 1:1 Möller (22.), 1:2 Yilmaz (47.), 1:3 Wagner (59.) – Zuschauer: 70.