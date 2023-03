﻿TSV Kronshagen verpasst Befreiungsschlag bei Schlusslicht SVT Neumünster

Neumünster. Der TSV Kronshagen hat zum Re-Start der Landesliga Mitte drei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasst. Bei Schlusslicht SVT Neumünster konnte die Mannschaft von Trainer Peter Speth im Nachholspiel nicht gewinnen und kam nach einer schwachen Leistung nicht über ein 1:1 hinaus. Ein Ergebnis, das bei den TSVK-Spielern und ihrem Coach nach Abpfiff für eine Menge Frust sorgte.

Viele Fehlpässe auf beiden Seiten

Die 60 Zuschauer am Horst-Neidahl-Platz sahen bei Sonnenschein und 15 Grad ein Spiel, welches dem Niveau des Wetters nicht folgen konnte. Auch, wenn beide Teams stets bemüht waren, wurde der Spielfluss von vielen Fehlern im Aufbauspiel gezeichnet. So war es auch keine Überraschung, dass die erste große Chance für die Hausherren nach einem unnötigen Ballverlust entstand, aber Luca Grammes scheiterte frei vor Kronshagens Keeper Maurice Möller (17.). Glück für die Kronshagener Abwehr, die bei diesem Angriff ordentliche Lücken offenbarte.

Nach diesem Wachrüttler fand der TSVK zumindest in der Defensive besser in die Partie, doch nach vorne hin gelang der Speth-Mannschaft zu wenig, bis in der 19. Spielminute eine Flanke den Kopf von Rune Möller fand, der zur 1:0-Führung einnickte. „Wir müssen das in der Box besser verteidigen, gehen nicht hoch und sind nicht nah genug am Gegner“, ärgerte sich SVT-Coach Thilo Becker.

SVT Neumünster – TSV Kronshagen 1:1 (0:1) SVT Neumünster: Homann – Krüger, Schlagelambers, Peters, F. Nell – Wulf (69. Rohde), Hagemann, H. Nell, Ceglarek (56. Atmouri) – Czekay, Grammes (60. Piaskowski) TSV Kronshagen: Möller – Kiewald, Hencke (46. Alberts), Wirth, Wethgrube (82. Barho) – Krege (46. Baesler), Wagner, Huchzermeier, Rixen (82. Feilke), Möller –Yilmaz (62. Akgün) Schiedsrichter: Jonas Hoyer – Tore: 0:1 Möller (19.), 1:1 Piaskowski (79.) –Zuschauer: 60.

Nach diesem Gegentreffer zeigte sich der SVT geschockt und Kronshagen konnte das Spielgeschehen bis zur Pause kontrollieren, allerdings ohne wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. „Aufgrund der Tatsache, dass Kronshagen selten gefährlich vors Tor kam, war uns in der Pause klar, dass hier noch was möglich ist“, so Becker.

SVT Neumünster nach der Pause stärker

Und so sollte es auch kommen: Nach dem Pausenpfiff dominierte der Tabellenletzte die Partie und zeigte eine engagierte Leistung. Die Hausherren setzten Kronshagen bereits früh unter Druck und erzwangen so Ballverluste im Spielaufbau des TSVK, doch dessen A-Jugend-Torwart Maurice Möller verhinderte einen früheren Ausgleich. „Er hat uns hier heute als U 19-Spieler den Arsch gerettet“, lobte Peter Speth seinen Schlussmann.

Doch selbst Möller konnte irgendwann den Sieg nicht mehr retten, denn der SVT hatte mittlerweile hinten auf eine Dreierkette umgestellt und presste immer weiter. Kronshagen bekam den Ball nicht mehr rausgeschlagen und so kam es, wie es kommen musste: Torben Czekay legte den Ball im Sechzehner auf den völlig freistehenden Felix Piaskowski ab, der den verdienten Ausgleich erzielte (79.).

Kronshagen am Ende im Glück und viel Frust

Auch nach dem Treffer drückte der SVT weiter und Kronshagen konnte sich nach Abpfiff glücklich schätzen, mit zumindest einem Punkt die Heimreise antreten zu können. „Wir müssen am Ende froh sein, dass wir nicht noch verloren haben“, konstatierte Peter Speth. Nach Abpfiff lagen bei den TSVK-Kickern die Nerven blank und die Spieler gingen sich auch innerhalb der Mannschaft an. Für Trainer Peter Speth ist dies allerdings kein Grund zur Sorge: „Das ist reine Enttäuschung und Unzufriedenheit mit dem Ergebnis, da brodelt nichts in der Mannschaft“.

Für beide Teams ist der Punktgewinn zu wenig, um sich aus der Abstiegszone befreien zu können, doch in vier Wochen treffen sich beide Teams bereits zum Rückspiel in Kronshagen wieder. Möglich, dass dann einem der beiden Teams der so dringend benötigte Befreiungsschlag gelingt.