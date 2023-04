﻿TSV Wattenbek geht nach Schlappe des Rostocker HC in die Hoffnungsrunde

Wattenbek. Um 17.58 Uhr herrschte am Langenheisch endgültig Gewissheit: Der VfL Stade hatte sein Heimspiel in der Dritten Handball-Liga der Frauen sensationell mit 31:28 gegen den Spitzenreiter Rostocker HC, der zuvor nur zwei Mal verloren hatte, gewonnen. Die Niedersachsinnen ziehen als Tabellenachter in die Relegation ein. Dem TSV Wattenbek bleibt trotz eines letztlich wertlosen 47:34 (21:18) gegen den MTV Heide nur der Gang in die Hoffnungsrunde.

„Das hat schon ein Geschmäckle“, kommentierte Wattenbeks Coach Mannhard Bech den Auftritt des dezimierten Rostocker HC in Stade. Es mutete an wie ein schlechter Aprilscherz: Die Dolphins, die über einen 24 Spielerinnen umfassenden Kader verfügen, reisten lediglich mit acht Feldspielerinnen zum Auswärtsspiel beim VfL Stade. In Wattenbek machten sich bereits weit vor dem Anpfiff erste Zweifel an der Schützenhilfe des Spitzenreiters breit. Dabei war der TSV Wattenbek auf die Rostockerinnen angewiesen. Nur ein Punktgewinn der Hansestädterin in Stade öffnet bei einem Sieg der Peitschen gegen den MTV Heide die Tür zur Relegationsrunde der Achtplatzierten.

Stades Blitzstart gegen Rostock schockt die Peitschen

Um 16.30 Uhr nahm das Zittern Fahrt auf. Während in Wattenbek erst in 30 Minuten angepfiffen werden sollte, legte der VfL Stade einen fulminanten 5:1-Start (8.) hin, profitierte dabei auch von zwei verworfenen Siebenmetern der Rostockerinnen. Die böse Vorahnung erhielt Nahrung. Aber wie hält man die Zwischenstände aus Stade fern von der Mannschaft? Laute Musik dröhnte aus den Boxen, während die Peitschen sich warm machten. Doch an der Seitenlinie hatten die verletzten Wattenbekerinnen Raphaela Steffek, Mette und Maxie Bech sowie Shayenne Grau nur Augen für ihre Smartphones.

Die Mimik der verletzten Peitschen verdüsterte sich zunehmend. Nur kurz keimte Hoffnung auf, als die Rostockerinnen zwischenzeitlich einen 5:7-Rückstand in eine 8:7-Führung (17.) drehten. Doch es sollte die letzte Gästeführung bleiben. Als es in Wattenbek endlich losging, führte Stade bereits wieder mit 12:10. Trotzdem drückten die Peitschen aufs Tempo, führten schnell mit 7:3 (10.), als die Kunde von Stades 15:12-Halbzeitführung die Runde machte.

Wo seid ihr? Wattenbeks Coach Mannhard Bech versuchte, die Konzentration aufs eigene Spiel zu lenken. © Quelle: Uwe Paesler

Sie wirkte lähmend. Die Peitschen verloren den Drive. „Natürlich haben wir es mitbekommen“, sagte Anna Thomssen später. Der MTV Heide bestrafte die geistige Absenz der Wattenbekerinnen mit einem 5:0-Lauf zum 8:7 (14.), baute die Führung gar auf 13:9 (18.) aus. „Wir waren irgendwie nicht da, sondern irgendwo in Stade“, bekannte Bech. Er nahm eine Auszeit, versuchte sein Team ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Leonie Thomssen lenkte das Spiel nun von der Mitte, fand immer wieder Kreis-Riesin Mette Müller (acht Tore). Mit einem Gewaltwurf von der Mittellinie bescherte Leonie Thomssen (13 Tore) den Wattenbekerinnen die 21:18-Halbzeitführung.

TSV Wattenbek – MTV Heide 47:34 (21:18) TSV Wattenbek: Dumke – Zimmermann 4, Thal 6, Takara 1, Asmussen 3, Steffek (n.e.), Müller 8, Me. Bech (n.e.), Thomsen 3, L. Thomssen 13/1, Seyfried 1, A. Thomssen 8. MTV Heide: Pigulla – Lang 12/2, Jessen 8, Loitz 5, Spitzer 7, Krause 2, Herms. Schiedsrichter: Lüdemann/Mühlenberg (Selmsdorf/Hennstedt-Ulzburg) – Strafminuten: TSVW 4 (Thal, A. Thomssen), MTV 2 (Krause) – Siebenmeter: TSVW 1/2 (Asmussen scheitert an Pigulla/5.), MTV 2/2 (Dumke hält Spitzer/22.) – Zuschauer: 80.

Die Nachrichten aus Stade blieben indes schlechte. Der VfL verteidigte seinen Vier-Tore-Vorsprung. Die Wattenbeker Hoffnung schmolz. „Irgendwann wussten wir, dass es wohl egal ist, wie wir spielen. Wir hatten es nicht in der Hand. Es war ein ganz unschönes Gefühl“, gewährte Anna Thomssen weit nach Abpfiff Einblicke in ihre Gefühlswelt. Die Rostockerinnen schafften den Turn-around nicht mehr. Um 17.58 Uhr hatte der VfL Stade die Relegation der Achtplatzierten erreicht. Die Peitschen erledigten ihre Pflicht, siegten mit 47:34 und dennoch herrschte nur ungläubiges Kopfschütteln.

Anna Thomssen über Hoffnungsrunde: „Wir kämpfen um unsere letzte Chance.“

„Wir haben es in den letzten drei Spielen verpasst, irgendwo die Punkte zu holen“, sagte Bech, konnte sich aber einen Seitenhieb gen Rostock nicht verkneifen: „Das war heute das seltsamste Spiel meiner Karriere. Aber ich hatte auf mehr Rostocker Siegeswillen gesetzt, als nur mit zehn Spielerinnen anzureisen.“ Den Peitschen bleibt die Hoffnungsrunde. „Wir kämpfen um unsere letzte Chance“, setzt Anna Thomssen trotz des erneuten Rückschlages weiter auf Angriff.