﻿TSV Wattenbek vergeigt zum Abschluss gegen den SV Altencelle

Wattenbek. Bereits vor dem abschließenden Spiel der Abstiegsrelegation der Tabellenneunten in der Dritten Handball-Liga der Frauen stand der TSV Wattenbek als Gruppensieger fest, weil die direkten Duelle mit Germania Fritzlar und der HSG Wittlich gewonnen wurden. So fiel das 29:30 (17:14) gegen den SV Altencelle vor 75 Zuschauern am Langenheisch nicht mehr ins Gewicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab jetzt gilt bei den Peitschen das Prinzip Hoffnung. Mit dem Gruppensieg im Gepäck warten die Wattenbekerinnen auf den 15. Mai. Dann ist Meldeschluss für die kommende Drittliga-Saison und erst dann gibt es endlich Gewissheit, ob der TSV Wattenbek im Nachrückverfahren den Klassenerhalt sichert.

Rieka Thal erzielt alle ihre acht Treffer für den TSV Wattenbek in der ersten Halbzeit

Das letzte Heimspiel gegen den SV Altencelle wurde zum Abbild der Saison. Die Peitschen starteten famos, führten schnell durch jeweils zwei Tore von Raphaela Steffek und Anna Thomssen mit 4:0 (7.). Vor allem Kreisläuferin Rieka Thal, die bis zur Pause alle ihre acht Tore erzielte, sorgte dafür, dass die Peitschen ihre Führung zwischenzeitlich auf 12:7 (23.) ausbauten. Doch dann kam Sand ins Getriebe: Altencelle verkürzte bis zur Pause auf 14:17.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gäste klebten fortan an den Fersen der Gastgeberinnen. Bis zum 27:26 (54.) blieben die Peitschen in Front. Dann kippte das bedeutungslose Abschlussspiel zu Gunsten der Mannschaft aus Niedersachsen, die beim 28:27 durch die neunfache Torschützin Fabienne Bahls (56.) erstmals in Führung ging und letztlich mit 30:29 gewann.jpw

TSV Wattenbek: Reese, Dumke – Thomsen 1, Thal 8, Takara, Asmussen 2, Steffek 2, Müller 2, Me. Bech, Paasch 1, L. Thomssen 3/3, A. Thomssen 10.