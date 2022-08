Turner Lasse Gauch vom TSV Kronshagen hat kurz nach seinen siebten deutschen Meisterschaften seinen Rückzug vom Leistungssport angekündigt. Das sind die Gründe.

Kronshagen. Mit Lasse Gauch beendet einer der erfolgreichsten Athleten des Schleswig-Holsteinischen Turn-Verbandes (SHTV) seine über 20-jährige Karriere. „Ich werde mich nun um meine Bachelor-Arbeit kümmern und nur noch in der Zweiten Bundesliga für die TSG Grünstadt turnen“, sagt der 28-Jährige, der in Köln Sportmanagement studiert.

Der Karriere von Lasse Gauch geht eine lange Familientradition voraus: Vater Thomas turnte in den 1970er Jahren erfolgreich für den TSV Kronshagen in der Regionalliga. Lasses 1979 verstorbener Großvater Rudolf Gauch war bereits in den 1940er Jahren mehrfacher deutscher Meister und gehörte 1952 zum Olympia-Team für Helsinki. Als späterer SHTV-Kunstturnwart und Gerätturn-Dozent an der Uni Kiel ist „Rudi“ Gauch Namensgeber des 1991 im Winterbeker Weg eröffneten Landesleistungszentrums. Eben dort wurde im Jahr 2000 der sechsjährige Lasse dem damaligen SHTV-Trainer Dietmar Popp vorgestellt, bei dem auch sein älterer Bruder Thore Gauch und die Cousins Lars und Jan Wethgrube turnten.