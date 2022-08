Mit viel Prestige ins Finale: Der THW Kiel hat beim Handballcity-Festival im ungarischen Veszprém das Halbfinale gegen Lomza Industria Kielce mit 35:33 (18:14) gewonnen. Am Sonntag wartet nun im Finale Gastgeber Telekom Veszprém (35:31-Sieger gegen Flensburg-Handewitt).

Veszprém. Prestigesieg für den THW Kiel beim Handballcity-Festival im ungarischen Veszprém. Nach dem 35:33 (18:14) gegen Lomza Industria Kielce stehen die Zebras im Finale am Sonntag (16.30 Uhr) und treffen auf Gastgeber Telekom Veszprém, das die SG Flensburg-Handewitt mit 35:31 besiegte. Kiels Cheftrainer Filip Jicha war allerdings zum Improvisieren gezwungen und bot eine „seltsame, teilweise lustige Formation ohne Kreisläufer und mit fünf Rückraum-Linkshändern“ auf.

Noch hat die Saison nicht begonnen, da kommt schon wahrhaft königliche Atmosphäre auf am Balaton. Der ungarische Spitzenklub Telekom Veszprém hat anlässlich seines 45. Vereinsgeburtstages zum Vorbereitungsturnier geladen. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel trifft im Halbfinale auf die Polen des umfirmierten Andi-Wolff-Klubs Lomza Industria Kielce. Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber Telekom Veszprém und die SG Flensburg-Handewitt gegenüber, die sich mit dem Kieler Nordrivalen am Freitag einen Charterflieger von Sønderborg aus geteilt hat. Synergieeffekte, bevor das Hauen und Stechen um den Titel in der Handball-Bundesliga wieder so richtig losgeht.