Erster Landgrabener Nachwuchspreis geht nach Malente

Schönkirchen-Landgraben. 418 Pferde traten mit ihren Reitern in 32 Prüfungen vom Führzügelwettbewerb bis M**-Dressur und vom Springreiterwettbewerb bis M*-Springen an.

Rückläufige Nennungszahlen belasten ländliche Turniere

Der Verein konnte trotz organisatorisch bedingter Zeitverzögerungen mit dem reibungslosen Ablauf des Turniers sehr zufrieden sein. Leider waren die Nennzahlen im Springen, wie auch bei vielen anderen Vereinen in der Umgebung zurückgegangen. Nach Aussage einer Richterin liegt dies daran, dass vor allem die Springreiter höherer Klassen anstatt auf Grasplätzen lieber auf Ebbe-Flut-Sandplätzen reiten und dafür auch weitere Wege zu den Turnieren in Kauf nehmen.

Mia Lotta Sonnenwald mit ihrem Champion's Boy sind die Sieger des ersten Landgrabener Nachwuchspreises. © Quelle: Britta Bossmann

Um das Turnier in Landgraben wieder interessant zu machen, stand nun der Nachwuchs im Vordergrund. Aus diesem Grunde zog es Sonntag viele Zuschauer, junge Reiter und Eltern zum ersten Landgrabener Nachwuchspreis, den der Verein ins Leben gerufen hatte. Die jungen Teilnehmer mussten einen Reiterwettbewerb und einen Springreiterwettbewerb absolvieren, und aus beiden Prüfungen wurden dann die Wertnoten addiert. Hierbei gewann Mia Lotta Sonnwald auf ihrem Champion’s Boy vom Ostholsteinischen RV Malente Eutin. Für diese Prüfung gab es besondere Ehrenpreise, gestiftet von der Reitanlage Helga Ivens/Herbert Nahnsen, Ferienhof Sye in Prasdorf und dem Ponyhof Naeve am Wittensee. Der Sieger und Zweitplatzierte konnte sich über ein Wochenende auf einem der Ferienhöfe freuen.

KN