﻿SG Oering-Seth gelingt später 1:0-Sieg beim LVM-Andres-Cup

Oering. Titelverteidiger SG Oering-Seth ist erfolgreich in das Fußballturnier um den LVM-Andres-Cup gestartet, das der Verbandsligist selbst ausrichtet. Die Elf von Trainer Yorck Männich gewann am ersten Spieltag gegen Kreisligist SSC Phoenix Kisdorf II mit 1:0 (0:0).

Mit dem starken Wind im Rücken verpassten es die Männich-Schützlinge vor der Pause, gut herausgespielte Möglichkeiten in Tore umzumünzen. „In der zweiten Hälfte haben wir uns dann nicht mehr so gut bewegt, deshalb hatten wir weniger Torchancen“, bemängelte Männich. Doch in der 89. Minute gab es einen Strafstoß für die Gastgeber. Torjäger Nico Post trat an und schoss seine Elf zum 1:0-Sieg.

TuS Hartenholm mit wenig Licht, aber viel Schatten

Im zweiten Spiel der Gruppe A zwischen den Verbandsligisten VfL Oldesloe und TuS Hartenholm setzten sich die Stormarner mit 3:1 (2:1) durch. Individuelle Fehler in der Hartenholmer Hintermannschaft machten es den Bad Oldesloern relativ einfach, durch zwei Treffer von Jesse Neumann (8./21.) ein 2:0 vorzulegen. Maximilian Kokot (25.) verkürzte für die Mannschaft von TuS-Trainer Martin Genz auf 1:2.

„Wir haben vor dem Seitenwechsel einige gute Torchancen ausgelassen“, sagte Genz, der in den zweiten 45 Minuten eine schwache Hartenholmer Truppe erlebte, die durch ein Eigentor von Robert Wasner (75.) den dritten Gegentreffer kassierte. „In unserem Spiel gab es vor der Pause phasenweise etwas Licht, danach aber ganz viel Schatten“, sagte Genz.

SG Dänisch-Müssen geht auf Torjagd

Die Verantwortlichen um Turnierchef Pasquale Werthmann haben für den LVM-Andres-Cup auch in diesem Jahr ein Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt, das Spannung verspricht. In der Gruppe B setzte sich der ambitionierte A-Klassist SG Dänisch-Müssen an die Spitze.

Das Team von Trainer Thomas Dybowski ließ der zweiten Mannschaft der Gastgeber keine Chance. Hannes Gröhn (2), Christian Wenzel (2), Thore Kreuzaler, Malcolm Schauer und Niklas Lüdemann (Eigentor) ließen es im Kasten von SG Oering-Seth II sieben Mal klingeln. Dave Drahn erzielte das einzige Tor für OeSe II.

Phil Paustian trifft für den Leezener SC zum 1:1

Verbandsliga-Absteiger Leezener SC und die zweite Garde der Kaltenkirchener TS, die in die Kreisliga zurückgekehrt ist, trennten sich 1:1 (0:1). In der achten Minute schoss KT-Angreifer Dennis Rerop sein Team in Führung. Phil Paustian (55.) glich für die Elf von LSC-Coach Marco Heß aus.

Am Dienstag werden die Gruppenspiele fortgesetzt. In Staffel B lauten die Paarungen Leezener SC – SG Oering-Seth II und SG Dänisch-Müssen – Kaltenkirchener TS II (Anpfiff 18.30 Uhr). Ab 20 Uhr spielt in der Staffel A der VfL Oldesloe gegen die SG Oering-Seth, parallel dazu trifft SSC Phoenix Kisdorf II auf den TuS Hartenholm.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Die Oeringer haben für die Turniertage am Voßredder zum Abstellen der Fahrzeuge erstmals eine Koppel umfunktioniert.

