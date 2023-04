﻿TuS Nortorf mit spätem Ausgleich beim TuS Bargstedt

In der Fußball-Verbandsliga West trennten sich der abstiegsbedrohte TuS Bargstedt und der Tabellenführer TuS Nortorf im Nachbarschaftsderby 1:1-Unentschieden.

Bargstedt. Vor 525 Zuschauern trennten sich der TuS Bargstedt und der TuS Nortorf im Nachbarschaftsderby der Verbandsliga West am Sonntag 1:1 (0:0)-Unentschieden. Die 525 Zuschauer sahen in dem packenden Duell alles, was man sich wünscht.