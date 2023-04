﻿TuS Garbek darf in der Fußball-Kreisliga vom Klassenerhalt träumen

Schafft der TuS Garbek ein kleines Fußballwunder? Die Chance auf den Klassenerhalt lebt, nachdem die Mannschaft in der Oststaffel der Fußball-Kreisliga aus drei Spielen sieben Punkte geholt hat. Ausgerechnet jetzt müssen die Garbeker zwei Sperren verkraften.

Wensin-Garbek. 7:1 bei der zweiten Elf der SG Sarau/Bosau, 2:1 gegen Eutin 08 II und 1:1 gegen den Tabellenvierten ATSV Stockelsdorf: Der Anfang des Monats fast schon abgeschlagene TuS Garbek stemmt sich energisch gegen den Abstieg aus der Oststaffel der Fußball-Kreisliga. „Jetzt, wo wir wieder dran sind, wollen wir auch in der Liga bleiben!“, sagt Coach Michael Voß, der am Montag 54 Jahre alt geworden ist. Nach dem Ausstieg von Jörg Tamar hat Voß Anfang September das Traineramt in Garbek zum vierten Mal übernommen.

Der Anfang war schwierig. „Ich hatte seit 2013 kein Team mehr trainiert, deshalb habe ich ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen“, erklärt Voß. „Außerdem musste ich einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um den Spielern einzubläuen, dass zum Fußball auch Training gehört.“

Voß war klar, dass der Kader des TuS Garbek weder qualitativ noch zahlenmäßig groß genug war, um Kreisliga-Fußball zu spielen. Er nutzte seine Kontakte, überzeugte TuS-Legenden wie Oliver Mester, Holger Knust, Philipp Noack und Leif Ilinsch, dem Team zu helfen. Wenn es personell kneift, schnürt Voß selbst die Schuhe. „Wenn das passiert, ist es aus der Not geboren“, betont der Trainer. „Eine große Hilfe kann ich auf dem Platz in meinem Alter nicht mehr sein.“

Auch wenn es manchmal wehtut: Trainer Michael Voß (54) hilft auch als Spieler beim TuS Garbek aus. © Quelle: Markus Weber (Archivbild)

Als Voß einsprang, war er sich mit dem Vorstand einig: „Wir wollten immer antreten, uns vernünftig verkaufen und, wenn es dann so kommen sollte, mit Anstand absteigen.“ Die Garbeker spielten ihre Partien, hinkten dem Feld hinterher – bis die kleine Erfolgsserie alles veränderte.

TuS Garbeks Sturmduo schwer zu stoppen

„Die Mannschaft hat erkannt, dass sie seit Ende der Winterpause absolut konkurrenzfähig ist“, sagt Voß. „Wenn die beiden Stürmer Oliver Mester und Philipp Noack dabei sind, können wir jedem Gegner in unserer Staffel Probleme bereiten.“

Das bekam der ASV Dersau zu spüren. Noack erzielte schon in der dritten Minute das 1:0. Per Strafstoß glich Steffen Uhl (60.) für die Gäste aus, die ab der 78. Minute in Überzahl spielten. Noack wollte einen Konter unterbinden, ging dabei ungeschickt zur Sache und sah die Rote Karte.

Sperren von Noack und Mester wiegen schwer

„Eine sehr harte Entscheidung“, meint Voß, dem die Rotsperre seines Dribblers überhaupt nicht schmeckt. Zumal auch Mester nach der fünften Verwarnung im nächsten Punktspiel fehlen wird. „Dass sich Paul Timmermann gegen den ASV eine Zerrung zugezogen hat und Christopher Tewes umgeknickt ist, macht es nicht einfacher“, weiß Voß.

Er möchte am 1. Juli einen Kreisligisten an seinen Nachfolger Björn Hoger übergeben. „Es bleibt schwierig, aber wir können es hinbekommen“, versprüht Voß Zuversicht. Seine Mannschaft steht bei 18 Punkten. Der SC Cismar und der TSV Malente belegen mit 17 Zählern die Abstiegsplätze, Malente hat aber noch drei Spiele mehr auszutragen.

Voß mahnt an, dass sich einiges tun muss, um den Männerfußball im TuS Garbek dauerhaft zu erhalten. „Wir brauchen neue Spieler, wir müssen die beiden Teams verjüngen.“

Das „Wir“ wird bleiben. Auch wenn Voß sagt, dass es „definitiv“ keine fünfte Amtszeit im TuS Garbek geben wird. Der Verein, bei dem er 2000 erstmals als Trainer anheuerte, ist für Voß längst zu einer Herzensangelegenheit geworden.