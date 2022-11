﻿TuS Hartenholm bringt WSV Tangstedt erste Saisonpleite bei

Wer hätte das gedacht? Obwohl ersatzgeschwächt, punkteten die Verbandsliga-Fußballer des TuS Hartenholm dreifach. Und dies nicht gegen irgendein Team, sondern gegen den Titelanwärter WSV Tangstedt. Ebenfalls obenauf ist die SG Oering-Seth, die die Abstiegsplätze verlassen hat.

Kreis Segeberg. An talentierten Torhütern mangelt es dem Fußball-Verbandsligisten TuS Hartenholm scheinbar nicht. Mit Bennett Schauer, Torben Krogmann, Finn Ilse, David Kürschner und nun Robert Wasner setzte Coach Martin Genz bereits fünf verschiedene Keeper in der laufenden Saison ein. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten WSV Tangstedt stand mit Wasner allerdings ein gelernter Feldspieler zwischen den Pfosten. „Er hat richtig gut gehalten“, lobte TuS-Trainer Martin Genz, der am Tag vor dem Match seinen 36. Geburtstag gefeiert hatte und mit einem 3:1 (2:0) gegen das Spitzenteam aus dem Kreis Stormarn nachträglich beschenkt wurde.