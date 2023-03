﻿TuS Hartenholm gleicht bei Fetihspor Kaltenkirchen spät aus

Neumünster braucht vermutlich bald eine neue Bleibe für die Volkshochschule, denn in die jetzige Unterkunft, das Gästehaus Kiek In, will die Ratsversammlung kein Geld mehr investieren. Favorit als künftiger Ort für die VHS ist die ehemalige Helene-Lange-Schule. Aber wie teuer dort der Umbau würde, ist auch noch offen.