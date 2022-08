Die Fußballer des TuS Hartenholm haben ihren zweiten Erfolg in der Verbandsliga eingefahren. Das Team von Trainer Martin Genz gewann mit 2:0 bei der TS Einfeld. Mit einem neuen Keeper, der den verletzten Bennett Schauer und den angeschlagenen Finn Ilse vorerst vertritt.

Hartenholm. Als Trainer der FSG Kaltenkirchen arbeitete Martin Genz bereits mit Torben Krogmann zusammen. Also griff Genz zum Telefon. „Ich habe ihn um Hilfe gebeten und er hat nach zwei Wochen Training zugesagt“, freut sich der Coach von TuS Hartenholm, dass Krogmann den Verbandsligisten in den nächsten Wochen unterstützen wird.

Der Torwart wird in der Zeit, in der der verletzte Stammkeeper Bennett Schauer und der angeschlagene Finn Ilse nicht zur Verfügung stehen, das Tor der Verbandsliga-Fußballer hüten. Für die nächsten vier bis sechs Wochen. Denn: „Bennetts Syndesmoseband ist nicht komplett, sondern nur teilweise gerissen, was die Zeit, bis er wieder fit, erheblich reduziert.“

Torben Krogmann mit Topleistung

Dass der 27-jährige Krogmann noch nichts verlernt hat, bewies er im Nachholspiel der Hartenholmer bei Aufsteiger TS Einfeld. „Torben hat eine Topleistung abgeliefert“, lobt Genz seinen Schlussmann, der beim 2:0-Erfolg seinen Kasten sauber hielt. Für die Genz-Elf war es der zweite Sieg im dritten Spiel.

Christian Voigt trifft zum 1:0

Dem Trainer werden die 90 Minuten in Einfeld nicht als Saison-Höhepunkt in Erinnerung bleiben. Als „eine fahrige Partie“ bezeichnete Genz die Begegnung beim noch punktlosen Neuling, der mit seiner robusten und rustikalen Art Fußball zu spielen, dem Kontrahenten das Leben schwer machte. „Kampf und Leidenschaft haben regiert“, sagt Genz, dessen Elf nur wenige fußballerische Glanzlichter setzen konnte. Für eines sorgte Christian Voigt nach 26 Minuten mit seinem Treffer zum 1:0.

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild der Partie wenig. „Zu 60, 70 Prozent waren wir im Ballbesitz, ohne uns aber großartige Chancen erspielen zu können“, skizzierte der 35-Jährige, der erst nach dem Treffer von Jan-André Sievers (83.) erleichtert aufatmen konnten. „Nach unserem zweiten Tor war der Drops gelutscht, die Punkte im Sack“, freute sich Martin Genz, dessen Resümee kurz und knapp ausfiel: „Durchatmen, abhaken und am Sonntag gegen den SV Wasbek besser.“