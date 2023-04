﻿TuS Hartenholm verspielt in irrer Schlussphase 3:0-Vorsprung

Der TuS Hartenholm sah im Spiel der Fußball-Verbandsliga Südwest beim TSV Bargteheide wie der sichere Sieger aus. Aber nach dem ersten Tor für den Tabellenzweiten Bargteheide ging es am Ende des Spiels in der TuS-Defensive drunter und drüber. Am Ende stand es 3:3.

Max Zastrow (Mitte) erzielte das 2:0 für den TuS Hartenholm und legte den dritten Treffer vor. Am Ende schaffte Bargteheide noch ein Remis.

Plötzliches Chaos in der Defensive

Kreis Segeberg. Mit einem Sieg gegen den TuS Hartenholm wollte der TSV Bargteheide in der Fußball-Verbandsliga Südwest ein bisschen Druck auf Spitzenreiter SV Todesfelde II aufbauen, der aus den beiden vergangenen Spielen nur zwei Punkte mitgenommen hat. Daraus wurde nichts. Die Bargteheider retteten in einem furiosen Endspurt zwar ein 3:3 (0:1), liegen als Tabellenzweiter aber weiter sechs Punkte hinter den Todesfeldern, die noch eine Partie mehr auszutragen haben.

Die Schlussphase verhagelte TuS Hartenholms Trainer Martin Genz die Laune: „Obwohl wir knapp besetzt waren, haben wir 80 Minuten lang ein fast perfektes Spiel gezeigt. Nach dem ersten Gegentreffer wurden wir unruhig, schließlich ist das blanke Chaos ausgebrochen.“

Das 1:0 durch Maximilian Kokot (8.) spielte den Genz-Schützlingen in die Karten. „Bargteheide hat hoch gepresst“, sagte Genz. „Wenn es zu gefährlich war, unser Spiel mit Pässen aufzubauen, haben wir die Bälle weit nach vorne geschlagen und sind auf die zweiten Bälle gegangen. Das hat super geklappt.“ Timo Nowak per Kopf und Kokot hätten den Vorsprung ausbauen können. Das holten Max Zastrow (53.) und Kokot (65.) nach der Halbzeit nach.

TuS Hartenholms Keeper Schauer hält Elfmeter fest

Malte Kentzlers (83.) 1:3 war das Signal für die Schlussoffensive der Bargteheider. Nach einem Tackling von Robert Wassner gab es Strafstoß für die Platzherren. „Ein schlechter Witz. Bobby Wasner hat nur den Ball gespielt“, echauffierte sich Genz. Luca Schulz trat an, TuS-Torwart Bennett Schauer hielt den Elfmeter sogar fest. „Das hätte uns wieder Sicherheit geben müssen“, sagte Genz.

Tat es aber nicht. Mit zwei mehrfach abgefälschten Schüssen retteten Til Sauer (87.) und Schulz (90.+6) den Bargteheidern einen Punkt. „Natürlich war Pech im Spiel und auch der Schiedsrichter hat am Ende in den wichtigen Szenen nicht gerade für uns entschieden. Trotzdem darf uns so etwas nicht passieren“, schimpfte Genz.

Ein Sieg, so der TuS-Coach, „wäre für uns die Basis gewesen, in der Tabelle in den kommenden Wochen ein wenig zu klettern. Ob wir Achter bleiben oder besser abschneiden, besitzt zwar sportlich nur eine geringe Wertigkeit. Aber das Gefühl wäre schöner“.

SG Oering-Seth mit positiver Entwicklung

Unterdessen kann die SG Oering-Seth mit dem 2:2 (0:1) beim Drittletzten TuS Krempe leben. „Wir haben elf Punkte Vorsprung auf den Leezener SC und die Elf aus Krempe. Es fehlt nicht mehr viel, dann können wir auch rechnerisch nicht mehr absteigen“, sagte SG-Trainer Yorck Männich, der seiner Mannschaft eine positive Entwicklung bescheinigt. „In den ersten Spielen nach dem Aufstieg haben wir uns in der anspruchsvolleren Liga ziemlich naiv angestellt und viele Gegentore kassiert. Inzwischen spielt das Team um einiges erwachsener.“

Die Vorbereitung auf den Anpfiff war empfindlich gestört. „Unsere Spieler aus Hamburg steckten im Stau und kamen verspätet in Krempe an“, sagte Männich. Entsprechend unkonzentriert begann seine Elf, die in der vierten Minute das 0:1 durch Moritz Piening kassierte.

SG-Torjäger Post vergibt die Siegchance

„Krempe hat alles reingehauen, wir hatten Probleme, die Kontrolle zu gewinnen“, sagte Männich. Nach taktischen Umstellungen lief es in der zweiten Hälfte ein bisschen besser. Der kurz zuvor eingewechselte Felix Reineke (51.) traf zum 1:1. Furat Barrat (57.) schoss die Gastgeber erneut nach vorn, Nico Post (59.) fand mit dem 2:2 schnell eine Antwort. Post hätte die Männich-Schützlinge zum Sieg schießen können, scheiterte aber allein vor TuS-Keeper Tobias Lohse.

„Drei Punkte mitzunehmen wäre für uns auch schmeichelhaft gewesen“, räumte Männich ein, dessen Blick sich allmählich auf die zweite Saison in der Verbandsliga richtet. „Drei, vier Verstärkungen könnten wir gebrauchen. Es laufen vielversprechende Gespräche“, sagte der Coach, der seinen Vertrag im Winter verlängert hat.

Die Spieler des aktuellen Kaders, so Männich, haben nahezu komplett für ein weiteres Jahr im SG-Trikot zugesagt. Nur Felix Reineke, der als Berufssoldat nicht immer trainieren kann, plant seinen Wechsel zum TuS Hartenholm.