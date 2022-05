TuS N-Lübbecke glaubt nicht an neue Sensation gegen THW Kiel

Der TuS N-Lübbecke befindet sich in der Handball-Bundesliga in illustrer Gesellschaft. Ihm gelang neben dem SC Magdeburg, den Füchsen Berlin und der HSG Wetzlar in dieser Spielzeit ein Sieg über den THW Kiel. Eine erneute Sensation im Rückspiel scheint aber nahezu ausgeschlossen. Das sind die Gründe.

