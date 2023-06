﻿TuS Rotenhof-Kapitän Felix Knuth: „Die Saison wird ein wilder Ritt“

Rendsburg. Der Fußball-Landesligist TuS Rotenhof hat in der Sommerpause achtmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, um seinen Kader für die Saison 2023/24 qualitativ stärker aufzustellen. Dem stehen lediglich zwei Abgänge gegenüber. TuS-Mannschaftsführer Felix Knuth sieht sein Team besser aufgestellt, als in der vergangenen Spielzeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Saison wird ein wilder Ritt“, glaubt Kapitän Knuth

Verflogen ist der Frust an der Fockbeker Chaussee beim TuS Rotenhof über den knapp verpassten Oberliga-Aufstieg. Jetzt heißt es für das Team von Chefcoach Hans-Hermann Lausen volle Konzentration mit Blick auf die Landesliga Schleswig. „Wir stecken schon mitten in der Vorbereitung und haben voll Bock auf die neue Saison“, sagt Kapitän Felix Knuth, der die Staffel wesentlich stärker einschätzt als in der letzten Saison. „Das wird schon ein wilder Ritt gegen die Kieler Teams wie Rot-Schwarz Kiel, Eidertal Molfsee und Klausdorf“, weiß der 23-jährige Mittelfeldmotor.

Wulff und Holten gehen – acht neue Akteure kommen

Auf zwei Spieler muss der Vizemeister in der neuen Spielzeit verzichten. Torhüter-Routinier Christian Wulff wird Torwarttrainer und Jakob Holten beendet seine aktive Laufbahn. Für Wulff wurde mit Tobias Quincke vom Verbandsligisten TuS Bargstedt ein Keeper verpflichtet, der in der Vergangenheit mehrfach seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Zudem kommen mit Niklas Siekmann (Büdelsdorfer TSV), Quin Wienhold (eigene Zweite), Jannik Sierks (Osterrönfelder TSV), Ole Bruhns (eigene Zweite), Leon Osmani (U19 SC Weiche Flensburg 08), Christian Schrum und Mika Flindt (beide MTV Tellingstedt) sieben weitere Akteure, die eine gewisse Qualität mitbringen. „Wir sind definitiv besser aufgestellt als in der Saison. Vielleicht war das auch ausschlaggebend dafür, dass wir nicht immer konstant gespielt haben“, so Knuth.

KN