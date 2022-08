﻿TuS Wakendorf-Götzberg bleibt Zweitligist

Olympisches Flair auf dem Wasser, verpasste Chance an Land

Nach schwierigen Tagen zu Beginn ging das Olympia-Revival am Wochenende noch mal in die Vollen. Während der olympische Geist durch Schilksee wehte, krönten sich Markus Wieser und Thomas Auracher erneut zu Tempest-Weltmeistern. An Land kam außerhalb der Bootsparks allerdings nur wenig Flair auf.