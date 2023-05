﻿TuS Wakendorf-Götzberg holt sich begehrte Trophäe

Langes Pfingstwochenende

Sprottentage Eckernförde locken mit neuem Konzept viele Besucher an

Die Sprottentage Eckernförde lockten am Wochenende geschätzt mehrere Zehntausend Besucher an. Die Eckernförde Touristik stellte dabei die Sprotte noch mehr als bisher in den Mittelpunkt.