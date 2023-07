﻿TuS Wakendorf-Götzbergs Faustballerinnen durch die Hintertür in die Aufstiegsrunde?

Wakendorf II. Mit Siegen gegen den SV Düdenbüttel und den TSV Schülp schoben sich die Faustballerinnen des TuS Wakendorf-Götzberg in der Zweiten Bundesliga Ost auf Platz drei vor. Jetzt heißt es abwarten, was dieser versöhnliche Abschluss einer durchwachsenen Punktrunde wert ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Spieltage zuvor hatte der von Verletzungen geplagte TuS Wakendorf-Götzberg gerade einmal 12:12 Punkte auf dem Konto. Dabei war das Team mit dem Ziel Aufstiegsrunde – also Meister oder Vizemeisterschaft – in die Saison gestartet. Doch immer wieder stolperte die Mannschaft. Im Hinspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Schülp gab es beispielsweise ein 2:3.

Das Team um Schlagfrau Liza Martens hatte am Heimspieltag des TuS Wakendorf-Götzberg mit heftigen Windböen zu kämpfen. © Quelle: Thomas Maibom

Der zweite Vergleich mit den Schülperinnen ging auf dem Platz in Wakendorf II glatt mit 3:0 Sätzen (12:10, 7:11, 9:11, 9:11) an das Team von TuS-Trainer Wolfgang Jörs, das zuvor den Tabellensechsten Düdenbüttel mit 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:8) bezwungen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

TuS Wakendorf-Götzberg gewinnt die Windlotterie

Das Wetter ließ den Zwei- zum Dreikampf werden. Die heftigen Windböen, die während der Matches über den Rasen an der Henstedter Straße fegten, machten Aufschlag, Abwehr, Zuspiel und Angriff zu einem Lotteriespiel. „Ich musste mich so manches Mal regelrecht um die Leine wickeln, die zwischen den Teams gespannt ist, um den Ball im gegnerischen Feld unterzubringen“, sprach TuS-Schlagfrau Liza Martens von „grenzwertigen Spielbedingungen“.

Lesen Sie auch

Mit den Siegen zum Saisonabschluss kommt der TuS Wakendorf-Götzberg auf 20:12 Punkte und 38:26 Sätze. Obwohl andere Mannschaften noch Nachholspiele austragen, ist der dritte Platz sicher. Der könnte für die Erstliga-Aufstiegsrunde reichen, sollte der überlegene Ost-Meister TSV Essel oder der MTSV Selsungen nicht melden. Doch auch in Wakendorf sei, so Jörs, die Entscheidung offen, ob man als Nachrücker teilnehmen würde.

TuS Wakendorf-Götzbergs Herren mit furiosem Endspurt

Realistischer ist der Aufstieg der Männermannschaft vom TuS Wakendorf-Götzberg in die Zweite Bundesliga. Mit einem energischen Endspurt und vier Siegen am letzten Spieltag wurde die Truppe auf den letzten Drücker Vizemeister in der Schleswig-Holstein-Liga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unnötige Niederlagen hatten zuvor die Aufstiegsrunde in weite Ferne rücken lassen. Doch als es darauf ankam, war das TuS-Team da. Erfolge gegen den TSV Uetersen (2:1), VfL Kellinghusen II (2:0), TSV Schülp (2:1) und Bredstedter TSV (2:0) ließen das Team in der Tabelle nach oben klettern. Die Aufstiegsrunde soll am 19./20.August stattfinden. „Wir müssen aber erst einmal schauen, ob genügend Teams melden“, erklärt Sören Nissen, Staffelleiter der SH-Liga.

Schon am Sonntag, 9. Juli, spielt TuS Wakendorf-Götzberg III um den Aufstieg in die Schleswig-Holstein-Liga. Das Nachwuchsteam ist gerade U 18-Landesmeister geworden und will als Männermannschaft den Sprung in die höchste Landesklasse schaffen. Gespielt wird ab 10.30 Uhr in Wakendorf II.

KN