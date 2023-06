﻿TV-Geld: Holstein Kiel profitiert vom Bielefelder Abstieg

Holstein Kiel rechnet für die kommende Saison mit maximal zwölf Millionen Euro aus den Einnahmen der TV-Vermarktung. Eine Summe, die auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Eine Stabilität, die die Störche vor allem dem Zweitliga-Abstieg der Bielefelder Arminen zu verdanken haben.

Kiel. Der SV Wehen Wiesbaden bejubelt den Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga – und Holstein Kiel feiert mit. Denn wegen des Sieges der Hessen in der Relegation gegen Arminia Bielefeld und dem damit verbundenen Absturz der Ostwestfalen in Liga drei verschiebt sich die neue TV-Geld-Rangliste zugunsten der Störche.