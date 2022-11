﻿Twisters reichte klare Halbzeitführung in Braunschweig nicht zum Sieg

Braunschweig. Die Twisters haben eine bittere Niederlage kassiert: Beim Tabellennachbarn in Braunschweig unterlagen die Rendsburger Regionalliga-Basketballer mit 76:80, nachdem sie zur Halbzeit noch deutlich mit 48:33 geführt hatten. Ein verkorkstes Viertel drehte das Spiel, und trotz großen Kampfgeists bei den Twisters retteten die Gastgeber einen knappen Sieg ins Ziel.

Der Frust war Twisters-Trainer Mahir Solo deutlich anzuhören: „Wir haben allen Problemen, die wir in der Woche hatten, getrotzt. Die Mannschaft hat super gekämpft. In der Schlussminute hatten wir die Chance zum Sieg, aber manchmal will der Korb eben nicht fallen“, so Solo, der in der Partie auf den erkrankten Spielmacher Patrick Sopha verzichten musste. „Außerdem war JV (US-Profi Millner-Criss, d. Red.) wegen einer Verletzung nur bei 50 Prozent. Und Henning Rixen hatte die Woche über nur einmal trainieren können.“

Braunschweig drehte mit aggressivem Pressing die Partie

All das steckten die Rendsburger weg, legten eine starke erste Halbzeit hin, sahen sich dann aber einer ungewohnten Übermacht im dritten Viertel gegenüber. „Braunschweig hat aggressiv mit viel Pressing gespielt und hat in den gesamten zehn Minuten gerade einmal zwei Fouls kassiert. Man muss schon eine Übermannschaft sein, wenn das gelingt“, sagte Solo mit viel Ironie in der Stimme. Aus dem deutlichen 15-Punkte-Rückstand machte die SG Braunschweig mit einem 33:15-Viertel eine knappe Führung, die auch noch nach der Schlusssirene Bestand hatte.

Twister: Willer (16), Millner-Criss (15), Rixen (14), Thiam (10), Dubbeldam (8), Hansen (7), Jacobsen (3), Becker (3), Philipp, Said, Oetken, Blömer.