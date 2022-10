﻿Twisters setzen im Regionalliga-Duell bei den Red Dragons auf Konstanz

Die Twisters Rendsburg reisen am Sonnabend in der Basketball-Regionalliga zu den Red Dragons nach Königs Wusterhausen. Die Gastgeber befinden sich im Umbruch und müssen sich zu dieser Saison noch finden. Gute Aussichten für den BBC?

Rendsburg. Eine Woche der Gegensätze liegt vor den Twisters aus Rendsburg: Am Sonnabend (16 Uhr) treten die Basketballer beim Regionalliga-Kellerkind an, den Red Dragons in Königs Wusterhausen, am 5. November ist der bisher ungeschlagene Tabellenführer aus Neustadt zu Gast in Rendsburg. Die Marschroute ist damit klar: Mit einem Sieg im Südosten von Berlin Selbstbewusstsein gewinnen für das Spiel gegen die Temps Shooters aus Neustadt.

Twisters melden vollen Kader zur Auswärtsfahrt