﻿THW Kiel verpasst Finaleinzug trotz 32:28-Sieg gegen HSV Hamburg

Altenholz. Letztlich wog die Hypothek der 30:37-Auswärtsniederlage zu schwer. Die U 17-Junioren des THW Kiel haben trotz eines 32:28-Rückspielsieges gegen den HSV Hamburg den Einzug ins Finale um die deutsche U 17-Meisterschaft verpasst. Vor 721 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle war Johann Hinrich Rohwer mit zehn Treffern bester Werfer der Jungzebras.

„Die Tür war plötzlich einen Spalt breit auf. Wir sind nach ein paar einfachen Toren in einen Flow gekommen. Doch den haben wir durch zwei unglückliche Fehlwürfe selbst beendet“, analysierte THW U 17-Coach Felix Höppner nach dem Aus im Semifinale. Am Sonnabend hatten seine Schützlinge vor mehr als 4000 Zuschauern in der Barclays Arena im Vorspiel der Profis nach ausgeglichener erster Halbzeit mit 30:37 verloren.

Das Hinspiel verloren die U17-Zebras vor mehr als 4000 Zuschauern in der Barclays Arena

Zwei Tage später lieferten sich beide Teams in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe. Mit einer knappen 12:11-Führung gingen die U 17-Zebras in die in die Halbzeitpause, weil THW-Keeper Mads Riecken die quirligen, aber klein gewachsenen Hamburger Rückraumspieler mit seinen Paraden zur Verzweiflung trieb.

Der Start nach der Halbzeitpause gelang. Immer wieder zwang die aggressive Kieler 6:0-Abwehr die Hamburger zu Notwürfen, antizipierte besser und provozierte Ballgewinne. Zwei von Nicolas Kahmke verwandelte Gegenstöße zum 17:14 und 18:14 (32.) nährten die Hoffnung auf den Finalcoup.

Beim 23:16 hatten die THW Kiel-Youngster den Rückstand aus dem Hinspiel weggeknabbert

Erneut Kahmke, Leonardo Christoph Scharfenstein vom Kreis und Ben Szilagyi von Linksaußen schraubten die Kieler Führung auf 21:15 (35.). Der HSV wankte. Scharfenstein verwandelte vom Kreis zum 23:16 (37.) – die Hinspielhypothek war getilgt, die Halle stand Kopf.

Das Finale gegen die Füchse Berlin war plötzlich in greifbarer Nähe, doch die Kieler wurden fahriger, verwarfen zwei freie Chancen, so dass der HSV den Vorsprung wieder auf fünf Tore eindampfte. Den Zebras den Zahn zog schließlich fünf Minuten vor dem Ende eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Ben Levermann: Aus dem 28:23 (45.) wurde ein 28:25 (47.) – der Finaltraum war geplatzt. „Es war heute möglich, aber wir machen am Ende ein, zwei Fehler zu viel. Der HSV hat es sich auch verdient. Sie spielen einen tollen Handball. Doch wir können verdammt stolz auf die Saison ein. Ins Halbfinale muss man erstmal vorstoßen“, sagte Höppner.

THW Kiel: Riecken (16 Paraden), Hanns – Voß, Scharfenstein 8, Cremer 2, Renkwitz, Kahmke 4, Ankermann 4, Szilagyi 1, Sellke, Kohse, Rohwer 10, Levermann 3/1, Döpner.

KN