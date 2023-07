Über 1000 Nennungen bei den Ladelunder Springtagen

Ladelund. Die ursprünglich auf drei Tage ausgelegte Veranstaltung musste aufgrund der hohen Nennzahlen auf vier Tage ausgedehnt werden. „Mit dieser Nachfrage haben wir nicht gerechnet“ so Jörg Friedrichsen, 1. Vorsitzender des Vereins. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem Event.“

Neben hochkarätigem Reitsport vor toller Kulisse in familiärer Atmosphäre erwartet die Besucher ein vielseitiges kulinarisches und Veranstaltungsangebot. Das überdachte Kinderland mit Hüpfburg und dem brandneuen Hobby Horsing Bereich für die Kinder sei ebenso erwähnt wie die Spendenaktion „Lütte Wett förn goden Zweck“ für das Wilhelminen-Hospiz, die Aktion „Fair geht vor“ der FN sowie eine DKMS-Typisierungsaktion. Nach dem hochrangigen S*-Springen am Sonnabendabend lädt der Reitverein Wilhelminenhof Ladelund zur „After Show Party für jedermann“ inklusive Live-Musik und Cocktail-Bar ein. Am Sonntagnachmittag erwartet die Zuschauer das sportliche Highlight mit dem Springen der Klasse S** im Großen Preis der VR Bank Nord.

Vier Tage hochklassiger Springsport in Ladelund

Die Ladelunder Springtage beginnen am Donnerstagmorgen mit Springpferdeprüfungen der Klassen A* bis M*, die gleichzeitig die Qualifikationen zum Bundeschampionat der 5- und 6-jährigen Springpferde in Warendorf sind. Für Züchter sind diese Prüfungen besonders interessant, da unter anderem einige Hengste vom Holsteiner Verband an den Start gehen werden.

Am Freitag folgen die Qualifikationen für die 5- und 6-jährigen Springponys sowie eine Station des Kuschel-Cup 2023 in einer Stilspringprüfung der Klasse L. Springprüfungen der Klasse L und M lassen den Tag ausklingen.

Das Wochenende bietet dann ein abwechslungsreiches Springprogramm, das am Sonntagnachmittag mit der schwersten Prüfung, dem Großen Preis der VR Bank Nord, einem Springen der Klasse S**, endet. Hochkarätiger Sport kann nicht zuletzt aufgrund des breiten Teilnehmerfeldes von lokalen Größen wie den Vorjahresgewinnern des S**-Springens Stefan Jensen (2022) und Peter Jakob Thomsen (2021) sowie den Geschwistern Teike und Tjade Carstensen bis hin zu international erfolgreichen Reitern wie Rolf-Göran Bengtsson, Inga Czwalina und dem dreimaligen Derbygewinner, Nisse Lüneburg, erwartet werden.

