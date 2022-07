Überspringt Holstein Kiel die DFB-Pokalhürde Waldhof Mannheim?

Nach zwei Spieltagen in der Zweiten Fußball-Bundesliga steht der DFB-Pokal auf dem Programm. Mit dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim erwartet Holstein Kiel eine hohe Hürde. Schafft die KSV den Sprung in die zweite Runde? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!

Wie schon gegen Kaiserslautern erwartet Holstein Kiel um Stürmer Benedikt Pichler (Mitte) in Mannheim ein intensives Spiel – schaffen die Störche den Sprung in DFB-Pokalrunde zwei?

Mannheim. Zweimal spielte Holstein Kiel in der aktuellen Saison 2:2, sowohl in Fürth als auch gegen Kaiserslautern. Dasselbe Ergebnis könnte auch am Sonntag auf der Anzeigetafel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion aufleuchten – allerdings nur zeitweise. In der ersten Runde des DFB-Pokals wird der Gewinner notfalls im Elfmeterschießen auserkoren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem SV Waldhof erwartet die Störche in der Kurpfalz eine harte Nuss, in der vergangenen Saison wurde Mannheim in der Dritten Liga Fünfter, rüstete zur aktuellen Spielzeit nochmals auf, unter anderem mit Heidenheims Zweitliga-Legende Marc Schnatterer. „Ich war schon selbst dort im Stadion als Zuschauer. Das ist ein kleiner Hexenkessel. Es kann schon sehr unangenehm werden“, sagte KSV-Mittelfeldmann Alexander Mühling im Vorfeld.