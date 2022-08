﻿Ulli Libor segelt 50 Jahre nach Olympia-Bronze erneut in Kiel

1972 gewann Ulli Libor bei den Olympischen Spielen in Kiel die Bronzemedaille. 50 Jahre und ein „interessantes Seglerleben“ später tritt er vor Schilksee bei der Revival-Regatta erneut im Flying Dutchman an – mit 82 Jahren. An dem Ort, wo seine Segelkarriere schon 1960 so richtig Fahrt aufnahm.

Kiel. Als Ullrich „Ulli“ Libor vor einigen Monaten einen Anruf erhielt, ging es eigentlich nur um einen Abendtermin. Die Anruferin: Mona Küppers, Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes. „Sie sagte: ,Es wäre toll, wenn ich Sie überreden könnte, anlässlich des Olympia-Jubiläums in Kiel mal vorbeizuschauen’“, erzählt Libor. „Da habe ich ihr gesagt: ,Für den Abend sage ich schon mal zu – und wenn ich dann eh komme, kann ich auch gleich mitsegeln, das macht mehr Spaß.“ 1972 gewann der Hamburger bei den olympischen Segelwettbewerben vor Schilksee die Bronzemedaille, 50 Jahre später tritt er erneut im Flying Dutchman auf der Förde an. Mit 82 Jahren.

Ulli Libor im Flying Dutchman: Ein Boot voller Klebestreifen

Segeln hält eben jung. Wobei – „Das ist eigentlich nicht mehr meine Altersklasse“, sagt Libor. „Der Flying Dutchman ist für uns eine sehr große Herausforderung. Aber ich habe Freude daran, solche Herausforderungen anzugehen.“ Schließlich war die Zweimann-Gleitjolle „schon damals ihrer Zeit voraus“, wie Libor sagt. „Das, was heute Foilen ist, war damals der FD.“ Und der sei bis heute „technisch nicht stehengeblieben und noch schneller geworden.“ Und hier und da auch komplizierter. „Es gibt so viele Leinen – ich habe das ganze Boot mit Klebestreifen beschriftet“, erzählt Libor am Donnerstagabend in launiger Runde beim DSV-Klubabend im Bundesstützpunkt in Schilksee lachend.

Seit Freitag segelt Libor beim Revival mit Ernst Greten (Steinhude), gemeinsam hatten sie 1976 die Olympia-Ausscheidung für die Spiele von Montréal gegen die späteren Olympiasieger Jörg und Eckart Diesch verloren. Greten ist mittlerweile 78, segelt aber seit 1976 ununterbrochen FD – allerdings als Steuermann. Ob er nach so langer Zeit noch im Trapez stehen kann, musste er erst testen. Er kann. Der Teilnahme in Kiel stand nichts mehr im Wege.

Vor 50 Jahren bekamen Libor und sein Vorschoter Peter „Lumi“ Naumann im Schilkseer Olympiahafen die Bronzemedaille umgehängt. Nicht das, was sie sich erhofft hatten. „Damals war ich sehr enttäuscht“, sagt Libor. „Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass es ein großer Erfolg ist, als Amateur zwei Medaillen zu gewinnen.“ Vier Jahre zuvor hatten sie in Mexiko Silber geholt. In einer ganz anderen olympischen Welt als heute, die am Amateurstatus ihrer Athleten festhielt. Profis durften nicht teilnehmen – auch wenn die besten Segler der Welt wie der US-Amerikaner Harry „Buddy“ Melges, der Däne Paul Elvstrøm oder der Brite Rodney Pattison ihr Geld längst im Umfeld des Segelsportes verdienten.

Ulli Libor entwickelte 1965 für „Blohm & Voss“ den Conger als erste Kunststoffjolle

Auch Libor: mit dem Vertrieb von Booten und Co, etwa des Conger, den er 1965 selbst entwickelte. „Wir haben das Geld für unser Hobby im Segelsport verdient, aber wir haben kein Geld fürs Segeln bekommen“, sagt er. Boot, Segel, Reisen und Transport – alles bezahlte Libor selbst, bastelte und tüftelte bis ins Detail. Ging es zu Regatten an die Mittelmeerküste, sammelte er seinen Vorschoter am Freitagnachmittag nach Feierabend ein, sie fuhren die Nacht im Auto durch, segelten Sonnabend und Sonntag, ehe es retour ging und beide am Montagmorgen wieder arbeiteten.

Als „Hobby-Segler“ legte Libor eine atemberaubende Karriere hin. Sein „interessantes Seglerleben“, wie er selbst sagt, bietet mehr als genug Stoff für Geschichten. 1940 im schlesischen Cosel geboren und in Hamburg aufgewachsen, startet er als 16-Jähriger erstmals bei der Kieler Woche, 1960 gewinnt er sie im Piraten. Dadurch darf er zur Europameisterschaft in der in Deutschland nahezu unbekannten Snipe, holt den Titel und wird für Olympia in Rom als Ersatzmann nominiert.

Der olympischen Karriere folgt der Umstieg ins Hochseesegeln, den Admiral’s Cup. Libor steuert die „Jan Pott“ beim verheerenden Fastnet Race 1979 durch den Orkan, der in der irischen See 19 Segler das Leben kostet. Er wird DSV-Vizepräsident, ist zweimal Mannschaftsleiter bei Olympia (1984 und 1988) und einer der Antreiber der deutschen America’s-Cup-Kampagne Ende der 80er. Von 1989 bis 2005 ist er Präsident des Deutschen Golf-Verbandes, legt das Segeln auf Eis, kehrt zurück und sorgt im Drachen für Furore, wird Vize-Weltmeister. 2014 der (vorerst) letzte Umstieg, ins 2.4mR-Kielboot. Auch OK-Jolle, Viertel- und Halbtonner, Starboot und Tempest segelte er. Ein Segel-Leben für mehr als einen allein.

Es begann, zumindest auf eine Art, in Kiel. Eine Stadt, die 1972 Olympische Spiele erlebt, „die dem Segeln einen ganz anderen Stellenwert und einen Riesen-Schub gegeben haben“, sagt Libor. „Bis dahin kannte ich Segeln bei den Spielen nur im öffentlichen Abseits. Die Medienaufmerksamkeit und Begeisterung in der Bevölkerung waren für mich damals unglaublich.“ Libor ist Teil des Planungskomitees und lernt Olympia im Vorwege auch hinter den Kulissen kennen, vertritt die Belange der Segler.

Nach dem Attentat von München: „Wir waren sicher, es wird abgebrochen“

Im Wettkampf liegen Libor/Naumann kurz vor Schluss auf Rang fünf – dann passiert am anderen Ende der Republik das Unfassbare. Das Attentat von München. „Wir bekamen das erst gar nicht mit“, erinnert sich Libor. „Wir sahen Polizeiboote auf der Bahn, das war ungewöhnlich. Die gingen an der Seite der Israelis rein. Auch an Land wusste erst mal niemand genau, was los war. Dann kam die Information. Es war ein Jammer. Vorher war es so toll, nun war die Stimmung weg.“ Was nun? „Wir waren sicher, es wird abgebrochen“, sagt Libor. Doch: „The games must go on“ – die Regatta wird beendet. Libor/Naumann gewinnen das letzte Rennen und sichern sich Bronze.

„Eigentlich bin ich keiner, der gern nach hinten blickt“, sagt Ulli Libor. „Aber dieser Tage mache ich es ganz gern.“ Nach Kiel ist er mit seiner Frau angereist, „wir freuen uns, viele alte Freunde wiederzusehen“, sagt Libor, der seit Anfang der 1990er-Jahre im Weindorf Frei-Laubersheim in Rheinland-Pfalz wohnt. „Das ist schon eine kleine Reise in die Vergangenheit mit so vielen Menschen auch aus den anderen Klassen, die man über die Jahre kennengelernt hat. Auch bei den Staren und den Drachen mal rumzugehen und zu schnacken...“ 50 Jahre nach den Spielen von 1972.