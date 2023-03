﻿Ultimate Frisbee: Die U14 der TeKielas feiert Premiere bei Hallen-DM

Kiel. Die Scheibe rauscht mit einem Affenzahn durch die Sporthalle der Lernwerft in Friedrichsort. In der Endzone schraubt sich Jona Paetzold mit einem langen Schritt in die Lüfte und pflückt die Frisbee herunter – Punktlandung! Die U 14-Junioren der TeKielas, dem Ultimate Frisbee Team aus Kiel, üben für den großen Wurf: Am Freitag geht es zu den deutschen Hallen-Meisterschaften in Karlsruhe.

Die Paetzolds reisen in Familienstärke an. Schließlich gehören die TeKielas und Ultimate Frisbee irgendwie zur Familie. Vater Malte ist der Kieler Pionier, gründete 1994 an der Christian-Albrechts-Universität die erste Ultimate-Hochschulsportgruppe, die auch an Wettkämpfen teilnahm. Für den Orthopäden ging es im Trendsport stets steil bergauf. 2002 wurde der heute 58-Jährige mit Deutschland Vize-Weltmeister. Nun trainiert er den Kieler U 14-Nachwuchs, der sich erstmals für die nationalen Titelkämpfe qualifizierte.

Jona Paetzold wandelt auf den Spuren von Vater Malte und Bruder Moritz

Seine Leidenschaft für die Hartplastikscheibe vererbte er seinen Söhnen. Der 16-jährige Moritz spielt mittlerweile bei den Senioren und wurde jüngst für die deutsche U 20-Nationalmannschaft nominiert. Nicht minder talentiert ist sein kleiner Bruder Jona. Der 12-jährige Schüler des Gymnasium Altenholz, der seit seinem sechsten Lebensjahr die Frisbee wirft, ist der einzige Kieler U 14-Spieler, der bereits über DM-Erfahrungen verfügt. Im letzten Jahr trat er als Gastspieler für ein Augsburger Team an und verpasste als Vierter nur knapp die Medaillenränge.

„Mir wurde die Frisbee quasi in die Wiege gelegt. An Ultimate gefällt mir vor allem der Fair-Play-Gedanke. Auch bei uns klären wir alle strittigen Fragen ohne Schiedsrichter. Somit tragen wir eine hohe Verantwortung für das Spiel“, sagt Jona. Dass er 2023 mit den TeKielas in Karlsruhe starten kann, freut ihn: „Wir trainieren erst seit 2021 regelmäßig. Meine Teamkollegen kennen die Drucksituationen natürlich noch nicht. Das wird eine neue Erfahrung.“

Den TeKielas fehlt der weibliche Ultimate-Nachwuchs

Doch der Teufel steckt im Detail: Mindestens eine Spielerin muss im Fünfer- Mixedteam beim Anwurf auf den Feld stehen. Doch den TeKielas fehlt der weibliche Nachwuchs. Um die Klippe zu umschiffen, helfen aktuell Spielerinnen und Spieler der Lübecker Baltimates und aus Karby bei den TeKielas aus.

Mit Erfolg: In der Qualifikation für die DM besiegte die U 14 die Teams aus Hamburg und Niedersachsen. „Langfristig wäre es natürlich wünschenswert, wenn noch mehr Interessierte den Weg zu uns finden würden. Bei uns ist jeder willkommen. Egal, welchen Geschlechts und welchen Alters“, sagt Malte Paetzold und verweist darauf, dass er selbst noch aktiv zur Scheibe greift.

Der 12- jährige Jona Paetzold steht kurz vor Nominierung zur U17-Nationalmannschaft

Jona brennt auf die Kieler Premiere in Karlsruhe: „Sowohl mein Vater als auch mein Bruder sind schon deutsche Meister geworden. Da will ich auch hin. Sportlich sind sie meine Vorbilder. Irgendwann will ich wie sie eine internationale Karriere einschlagen und so die Welt kennenlernen“, sagt der Gymnasiast, der als 12-Jähriger bereits auf eine Nominierung für die U17-Nationalmannschaft hoffen darf. Doch der Weg zum Adler auf der Brust führt zunächst über Karlsruhe.

Info: Jeden Montag (17-18.30 Uhr) findet in der Sporthalle der Lernwerft Friedrichsort ein offenes Jugendtraining statt. Interessierte können sich unter malte@tekielas.de melden.