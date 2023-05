﻿Ulzburg-Cup – ein tolles Festival des Jugendhandballs

Kostenfrei bis 15:56 Uhr lesen

Mit TV Jahn in der Kreisklasse

Wilfried Mordhorst steht voll im Saft. Der 83-Jährige trat am Wochenende beim Turnier zum 50. Jubiläum der Tischtennissparte des TV Jahn an und zog im Doppel an der Seite von Frank Kolkmann (57) ins Doppelfinale an. Willi ist sich sicher: Tischtennis hält mich jung!