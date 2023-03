Umbruch bei Holstein Kiel: In der Saison ist vor der Saison

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

das war eine Woche für die Fans von Holstein Kiel, die es in sich hatte. Nicht wegen des respektablen 1:1-Unentschiedens gegen den offensivstarken SC Paderborn, sondern weil mit Hauke Wahl und Fin Bartels gleich zwei Identifikationsfiguren ihren Abschied von den Störchen zum Saisonende angekündigt haben

Nachdem bereits Fabian Reese in der Winterpause seinen Wechsel zu Hertha BSC verkündet hat, ist klar: In der Sommerpause steht ein Umbruch bei Holstein Kiel an. Auch wenn es viel Arbeit für die Sportliche Leitung der KSV bedeutet, ist der Zeitpunkt fast ideal: Der letzte Spieltag der Zweiten Liga ist erst am 28. Mai, schon jetzt scheint der Ligaverbleib (in beide Richtungen) der Störche aber in relativ trockenen Tüchern zu sein. Viel Zeit ein schlagkräftiges und harmonische Team zusammenzustellen. Wobei es laut Sportchef Uwe Stöver nicht möglich ist, einen Fin Bartels zu ersetzen.

Ein Spieler, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls im Sommer ausläuft, ist Simon Lorenz. Der Innenverteidiger glänzte gegen den SC Paderborn mit beeindruckenden Zweikampfwerten. Auch in Abwesenheit von Hauke Wahl (Gelbsperre) stand die Abwehr von Holstein Kiel sicher. Da der Kapitän in der nächsten Saison nun definitiv nicht mehr bei der KSV an Bord ist, bekommt die Personalie Lorenz eine neue Brisanz.

In den kommenden Wochen kann Simon Lorenz noch weitere Empfehlungen für eine Vertragsverlängerung abgeben. Die erste Chance dafür bietet sich schon am Sonnabend in der Partie beim SV Sandhausen. Gegen den Tabellenletzten der Zweiten Liga gelang den Störchen auswärts in sechs Spielen nur ein Sieg. Zudem könnte der Trainerwechsel beim SVS, in der vergangenen Woche wurde Tomas Oral als neuer Übungsleiter vorgestellt, frischen Offensivwind ins Hardtwaldstadion bringen. Gut, dass sich Störche-Coach Marcel Rapp über drei Rückkehrer freuen darf.

Es steht eine spannende Zeit im Storchennest bevor. Vor allem weil ab jetzt über potenzielle Neuzugänge spekuliert werden darf. Um die an die Förde zu lotsen, kann ein Sieg am Sonnabend eine gute Werbung für den Verein sein.

Ihr Matthias Hermann, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

„Ich bin sehr enttäuscht. Hauke Wahl und Fin Bartels waren meine Lieblingsspieler bei Holstein. Wenigstens bleibt Steven Skrzybski.“ Maximilian Suhr (7 Jahre), der Holstein-Fan aus Eckernförde muss sich nach einem neuen Lieblingsspieler umschauen, hat aber bereits den Top-Scorer der Saison im Blick.

Bild der Woche

„Otschi“ Wriedt (Mitte) kann nach seiner Innenbandverletzung wieder voll trainieren. Für Marcel Rapp ergibt sich damit eine weitere Option für das Auswärtsspiel in Sandhausen. © Quelle: Uwe Paesler





