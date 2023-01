Unter spanischen Palmen und großzügiger Sonne

Das Trainingslager von Holstein Kiel im spanischen Oliva Nova ist in vollem Gange. Mit einem neuen Gasttorwart, einem verletzten U23-Keeper und einem 1:1-Remis im Testspiel gegen den rumänischen Klub CFR Cluj haben die Störche schon einiges erlebt. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

aus dem sonnigen spanischen Oliva Nova, wo sich Holstein Kiel nach einem 5:3 gegen den VfL Osnabrück im ersten Testspiel der Wintervorbereitung seit fünf Tagen im Trainingslager befindet. Die Woche begann dabei für die Störche nicht nur mit einer späten Anreise in der Nacht von Sonntag auf Montag, sondern auch gleich mit einem Schreck: U23-Keeper Noah Oberbeck verletzte sich beim ersten Training an den Bändern und musste am Mittwoch vorzeitig nach Deutschland abreisen. An dieser Stelle noch einmal gute Besserung! Als positive Überraschung tauchte Robin Himmelmann als Gasttorwart bei der KSV auf. Im Nachhinein durchaus ein kluger Schachzug von Uwe Stöver, seinen ehemaligen Keeper aus St. Pauli-Zeiten mit nach Spanien zu nehmen.

Mit im Trainingslager dabei ist auch Holsteins neuer Problemlöser Sebastian Ermuth-von Petersdorff. Der gebürtige Elmshorner folgt auf Maximilian Hess als Teammanager beim Zweitligisten und kümmert sich um alle kleinen und großen Probleme, die rund um die Störche so anfallen.

Einen schönen WM-Urlaub hat zudem Fiete Arp verbracht, der im großen KN-Interview über seine Zeit in den USA und in Costa Rica gesprochen hat. Auch sein nächstes Reiseziel hat der 23-Jährige verraten - ein Klick auf das Interview lohnt sich also allemal. Ansonsten steht neben Training und Schweiß in diesem Trainingslager auch die Regeneration ganz oben auf der Liste. So nutzen viele KSV-Profis den Pool der Hotelanlage nach den Einheiten als Eistonne. Eine erfrischende Abkühlung gibt es inklusive.

Ein erstes Testspiel gegen den rumänischen Meister und Conference-League-Teilnehmer CFR Cluj haben die Holstein-Profis ebenfalls schon absolviert. Beim 1:1-Unentschieden haben die Störche einen guten Auftritt hingelegt. Mit dabei waren auch die Youngster Tyler Dogan (17), Niklas Niehoff (18) und Colin Kleine-Bekel (19), die die jüngsten Spieler im KSV-Kader für das Trainingslager sind.

Am Donnerstag durften die Profis dann erstmals einen freien Nachmittag verleben. Die meisten Spieler zog es dabei zum Städte-Trip nach Valencia. Am Sonnabend wartet noch das Testspiel gegen Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld (Sonnabend, 15 Uhr, im Holstein-Liveticker auf KN-online) - und dann geht es auch schon zurück ins graue und nasskalte Deutschland.

Ihr Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Zum Glück gibt es vier Ballsäcke und nicht nur einen. Ich fühle mich auch weiter wie der Jüngste im Team und muss auch weiter in die Mitte beim Eckchen spielen. Niklas Niehoff, nicht mehr jüngster Holstein-Youngster, zu seinen Aufgaben im Trainingslager

Bild der Woche

Im Trainingslager arbeitet Holstein-Verteidiger Marco Komenda hart am Comeback nach Sehnenabriss im Adduktorenbereich, hier mit Physiotherapeut Tim Rosenthal. Im Testspiel gegen den CFR Cluj durfte Komenda erstmals wieder Spielpraxis sammeln. © Quelle: Niklas Heiden

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Service

Feedback und weitere Newsletter

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

