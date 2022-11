﻿Verbandsliga West: Deshalb verlängert Trainer Adrian Königsmann bei Grün-Weiß Todenbüttel

Todenbüttel. Sportlich läuft es für den SV Grün-Weiß Todenbüttel in der Saison 2022/23 nicht gut. Vier Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen stehen auf dem Konto des West-Verbandsligisten. Die Grün-Weißen überwintern somit auf einem Abstiegsplatz. Trotzdem setzt SV-Chefcoach Adrian Königsmann ein Zeichen und verlängert seinen Vertrag. „Beide Seiten haben nun Planungssicherheit für die kommende Saison“, sagt Königsmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erfahrene Trainer steht seit Sommer 2018 auf der Kommandobrücke am Turnerweg und wird auch im Falle eines Abstiegs den Taktstock in der Kreisliga schwingen. „Vielleicht können wir mit meiner Zusage ein Zeichen im Abstiegskampf setzen und für Ruhe sorgen. Ich hoffe, dass das ein paar Körner freisetzt“, so Königsmann, der seine junge Mannschaft klassenunabhängig weiterentwickeln will.