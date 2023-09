﻿Verbandsliga: Fetihspor Kaltenkirchen nimmt nach Fehlstart Fahrt auf

Kaltenkirchen. Fußballtrainer beim Verbandsligisten Fetihspor Kaltenkirchen zu sein, ist reizvoll, kostet aber Nerven. „Eine gezielte Vorbereitung zu absolvieren, ist unmöglich“, sagt Coach Sven Tepsic. „Viele der Jungs machen in dieser Zeit Urlaub.“ So etwas kennen alle Trainer im Amateurfußball. Aber in seiner Mannschaft mit Spielern aus vielen Nationalitäten sei es noch krasser. „Für viele Jungs ist es selbstverständlich, im Sommer längere Zeit im Herkunftsland ihrer Familie zu verbringen.“

Verletzungen und berufliche Verpflichtungen kamen hinzu, bei Fetihspor Kaltenkirchen wurde es luftig auf dem Trainingsplatz. „Zwischenzeitlich war es echt hart. Wir haben teilweise mit acht Spielern gearbeitet, zwei davon waren Torhüter“, sagt Tepsic. Der Fehlstart in die Punktrunde der Staffel West mit vier Niederlagen sei programmiert gewesen. Zumal es einen personellen Umbruch gegeben hat. „Acht Neue sind gekommen, acht Spieler nicht mehr dabei“, sagt Tepsic.

Trainer Sven Tepsic ist mit Fetihspor Kaltenkirchen in der Verbandsliga West auf dem Weg nach oben. © Quelle: Nils Göttsche

Von den Abgängen sind die Brüder Jean-Philipp und Patrice Wagner am prominentesten. Die Söhne des früheren St. Pauli-Profis Michél Mazingu-Dinzey haben sich dem Oberligisten SC Weiche Flensburg 08 II angeschlossen. Keeper Nico Jeschke spielt jetzt für Fetihspors Verbandsliga-Rivalen TuS Hartenholm, Christoph Pfützner für den VfL Oldesloe.

Jueidi und Alioua ersetzen Torjäger Wagner

Die Lücke, die der Weggang des 19-fachen Torschützen Jean-Philipp Wagner gerissen hat, versuchen zwei erfahrene Spieler zu schließen. Nashim Jueidi, Rückkehrer vom Ortsrivalen Kaltenkirchener TS, und Tarik Alioua, der vom VfR Neumünster gekommen ist.

Kevin Trozki, Khaled Saei (beide SSC Phoenix Kisdorf), Philip Weidemann (TuS Jevenstedt), Tom Hofmann sowie die Torhüter Nick Hoffmann (beide TuS Holstein Quickborn) und Dominik Merseburger (Eintracht Norderstedt II) vervollständigen die Liste der Neuzugänge.

Fetihspor auf der Suche nach Homogenität

Seit rund einem Monat hat Tepsic den Kader nahezu komplett zusammen. „Seitdem können wir endlich die Neuen integrieren, aus vielen guten Individualisten eine homogene Mannschaft formen“, sagt Tepsic. Dieser Prozess schreitet voran. Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien hat sich Fetihspor aus dem Tabellenkeller geschossen.

Jetzt zeigt die Mannschaft, warum der Sportliche Leiter Alexander Nagel vor der Saison einen Platz in der Spitzengruppe zum Ziel gesetzt hat. Wie in der vergangenen Serie, als Fetihspor in der Rückrunde von einem Abstiegsplatz auf Rang vier vorgeprescht ist.

Trainer Tepsic: „Gute Stimmung bei Fetihspor besonders wichtig“

Der Weg dorthin ist allerdings lang. Dazu muss es eine lange Erfolgsserie geben. Zehn Punkte trennen die Tepsic-Elf nach dem kapitalen Fehlstart vom Tabellenfünften TuS Jevenstedt, bei dem am Dienstag, 3. Oktober (Anpfiff 15 Uhr) ein Nachholspiel auf dem Programm steht. Zuvor sind die Kaltenkirchener schon am Freitag ab 20 Uhr beim WSV Tangstedt gefordert.

Zwei schwere Aufgaben, die Tepsic voller Zuversicht angeht: „Inzwischen bringt es Spaß, unseren Jungs beim Fußball zuzusehen. Da gibt es viele tolle Momente.“ Ihn nervt allerdings, dass seine Truppe häufig einen Rückstand braucht, um aufzudrehen. „Das geht irgendwann nicht mehr gut.“

Bei allem Ehrgeiz achtet Tepsic stets auf das Binnenklima in seiner Multikulti-Truppe, verteilt Einsatzzeit. Beim 5:3 zuletzt gegen den VfR Horst nahm er schon zur Pause die Torschützen Tarik Alioua und Khaled Saei aus dem Spiel, schickte stattdessen Daniel Owuso Agyei und Tom Hoffmann auf den Platz. Auch Arthur Dauwalter erhielt nach seinem Kreuzbandriss Spielpraxis.

„Emotionen gehören bei uns dazu. Es ist es wichtig, die Jungs bei Laune zu halten“, betont Tepsic. „Ohne eine positive Atmosphäre im Team können wir nicht erfolgreich sein.“

