﻿FSG Saxonia und Trainer Harjas „Olli“ Ahluwalia wollen attraktiv spielen

Bornhöved. Unglücklicher hätte die Saison für ihn kaum enden können. Harjas Ahluwalia, der von allen nur Olli gerufen wird, brach sich während des Abschlussfestes mit seiner U19-Mannschaft der FSG Saxonia bei einem Fahrradunfall das Ellenbogen-Gelenk. Mit einem Oberarm-Gips versehen verlief auch der Start als neuer Cheftrainer der Verbandsliga-Fußballer der FSG alles andere als planmäßig. Nach drei Trainingseinheiten sollte am Sonnabend das erste Testspiel gegen den Kreisligisten SV Boostedt stattfinden. Doch die Saxonen mussten die Begegnung mangels Masse kurzfristig absagen.

Saxonen sehr engagiert

Trotz Un- und Ausfalls – die erste Woche mit seinem neuen Team bewertete Ahluwalia positiv. „Alle waren sehr engagiert“, lobte der lizenzlose Coach, der im wahren Leben als Flugbegleiter und Ausbilder tätig ist und bis zum Saisonende, neben der U19 der FSG, auch noch die Oberliga-Frauen von Rot-Schwarz Kiel trainiert hatte. Dieses Amt legte er jedoch nieder. Die gesamte Konzentration des 28-Jährigen gilt der FSG Saxonia, in der er die Verbandsliga- und die U19-Fußballer coachen wird.

„Olli“ Ahluwalia lebt Fußball

Wie sehr Ahluwalia in seiner Doppelfunktion aufgeht, weiß Mark Wedemeyer. „Olli ist heiß“, charakterisiert der Teammanager. „Er lebt Fußball Tag und Nacht.“ Diese Leidenschaft übertrug sich gleich in den ersten Einheiten auf die Mannschaft. „Die Jungs haben richtig Bock“, sagt Wedemeyer.

FSG Saxonia mit neuem Torhüter-Duo

Tom Ziemann, Kjell Bewersdorff, Lukas Danker, Paul Witthohn, Daniel Pfundt, Alex Cemavin, Anton Goldmann und Nick Guschakowski rücken aus der U19 in den Erwachsenenbereich auf und kennen den neuen Coach bereits. „Wer sich für die Erste aufdrängt, wird sich aber noch zeigen müssen“, sagt Teammanager Wedemeyer. Nico Heuer (vom PSV Neumünster) und Felix Köbis (ASV Dersau) bilden das neue Torhüter-Duo, das Daniel Hahne, Matthias Balzer (beide TuS Tensfeld) sowie Patrick Rehberg (eigene Zweite) ersetzen soll. Tim Korthe (SV Kirchbarkau), Lukas Jahn (Griebeler SV), Leon Voigt (SV Bokhorst) und Dustin Riedel sind ebenfalls neu im Kader der Saxonen. „Insbesondere von Angreifer Riedel erwarten wir uns einiges“, meint Wedemeyer. Der Stürmer kommt mit einer Empfehlung von 25 Treffern vom A-Klassisten SC Kalübbe zur FSG.

Mester und Duggen hören auf

Ihre aktive Laufbahn beenden werden Patrick Mester und Arne Duggen, der in der Altliga kicken möchte. „Wir verfügen in unserem Kader über eine gute Mischung von Jung und Alt“, sagt „Olli“ Ahluwalia, „das macht es sehr interessant.“ Dass er genau über die Spieler verfügt, die seine Idee vom Fußball auf den Platz umsetzen können, davon ist der in Oering wohnende Trainer überzeugt. „Wir wollen attraktiven Angriffsfußball spielen, aber auch mit einer soliden Defensive. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft den Willen aufbringen wird, dieser Spielidee zu folgen.“

Teambuilding kommt nicht zu kurz

Bis zum ersten Punktspiel, das am ersten August-Wochenende steigen wird, will der Coach aber nicht nur daran arbeiten, seine Philosophie in das Team einzupflanzen. Ahluwalia, der von Jürgen Muus als Co-Trainer unterstützt wird, geht es um mehr. „Teambuilding-Maßnahmen und alternative Spaß-Einheiten wie zum Beispiel Aquajogging stehen ebenfalls auf dem Trainingsplan“, sagt der 28-Jährige, der die Zielsetzung für die neue Saison noch nicht fixiert hat. „Dies werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam mit der Mannschaft erarbeiten.“

Die Testspiele – 5. Juli: SV Wasbek (in Bornhöved/19.15 Uhr); 9. Juli: Blitzturnier mit DGF Flensborg und SpVgg. Eidertal Molfsee ab 12 Uhr in Wankendorf; 15. Juli: VfL Vorwerk Lübeck (in Lübeck/16.30 Uhr); 23. Juli: FC Wiesharde (in Wiesharde/15 Uhr); 26. Juli: TuS Hartenholm (in Bornhöved/19.45 Uhr); 30. Juli: SG Oering-Seth (in Oering/15 Uhr).

