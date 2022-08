Kreis Segeberg. Dortmund, Leezen, Todesfelde. Egal, ob in Bundesliga oder Verbandsliga. Entscheidende Last-Minute-Tore hatten am Wochenende in den deutschen Fußball-Ligen scheinbar Hochkonjunktur. Während Werder Bremen gleich zwei Mal in der Nachspielzeit traf und 3:2 bei der Borussia gewann, sicherten sich der Leezener SC (2:2 gegen SC Rönnau 74) und die zweite Mannschaft des SV Todesfelde (4:4 gegen SG Oering-Seth) in letzter Minute noch einen Punkt.

Im Kreispokal 1:6, im Punktspiel holt LSC ein 2:2

Vor drei Wochen hatte der SC Rönnau 74 im Kreispokal gegen den Leezener SC noch mit 6:1 gewonnen. „Wir haben noch etwas gutzumachen“, kündigte Marco Heß vor dem Anpfiff des Kreisderbys in der Südwest-Staffel der Verbandsliga an. Die Leezener erfüllten die Forderungen ihres Trainers und sicherten sich ein 2:2 (0:0). Ein gerechtes Resultat, wie die meisten Protagonisten hinterher meinten. „Den Punkt hat sich Leezen redlich verdient“, resümierte Rönnaus Co-Trainer Niklas Bibo nach dem Schlusspfiff. „Wir brauchen für unsere Tore einfach zu viele Chancen.“

Auf dem Kunstrasenplatz in Leezen entwickelte sich von der ersten Minute an ein rassiges Derby, in dem die Emotionen hochschlugen und selten fußballerische Glanzlichter gesetzt werden konnten. Stattdessen prägten Zweikämpfe, Freistöße und Spielunterbrechungen das Bild der Partie.

Nach torloser erster Hälfte hatte wieder Janick Loose die erste Chance nach dem Seitenwechsel – und scheiterte erneut. Besser machte es SCR-Mannschaftskapitän Lasse Koth (53.), der einen Eckstoß per Kopf ins Leezener Tor wuchtete. Die Freude währte kurz. Denn nur zwei Minuten später gelang LSC-Angreifer Marcel Bennsen das 1:1.

Kevin Schramm trifft zum 2:2

Auch den zweiten Treffer der Gäste erzielte Lasse Koth (85.). Und auch diesmal fanden die Heß-Schützlinge zurück ins Spiel und sicherten sich durch den eingewechselten Kevin Schramm in der ersten Minute der Nachspielzeit noch den einen Punkt.

SV Todesfelde II mit spätem 4:4 gegen SG OeSe

4:1 geführt und am Ende doch nur einen Punkt mitgenommen. Yorck Männich, Trainer der SG Oering-Seth, konnte seine Gefühle nach dem 4:4 bei der zweiten Mannschaft des SV Todesfelde nicht ganz einordnen. „Frust über den späten Ausgleich und Freude darüber, dass die Jungs ein gutes Spiel gemacht haben“, meinte der Coach, nachdem Philipp Möller in der Schlussminute für den SVT zum 4:4 getroffen hatte. Zuvor hatten die SG-Kicker vor 200 Zuschauern das frühe 1:0 von Dennis Studt (1.) durch Treffer von Kevin Schnoor (4.), Nico Post (38./45.+2) und Simon Nagel (61.) in eine scheinbare klare Führung umgewandelt. Doch die Todesfelder, die nach einer aus Männichs Sicht überzogenen Roten Karte gegen OeSe-Kicker Kim-Luca Pokropp (28.) über eine Stunde in Überzahl agierten, schlugen zurück und sicherten nach den Toren von Bendix Tietz (63.), Studt (75.) und eben Möller noch ein 4:4.

Von Nils Göttsche und Markus Weber