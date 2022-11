﻿Verbandsliga Nord: Deshalb überwintert die SG Eckernförde/Fleckeby als Tabellenführer

Eckernförde. In der Saison 2021/22 führte SG-Coach Christian Jorrens sein Team in der Verbandsliga Nord-Ost auf den zweiten Tabellenplatz. Zur Saison 22/23 steckte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) die SG in die Nord-Staffel. Bange war dem Trainer die neue Spielklasse nicht. „So lernen wir jetzt mal eine andere Gegend kennen und haben mit dem Aufsteiger Barkelsbyer SV und Schleswig 06 trotzdem zwei echte Derbys vor der Brust. Zudem finden wir auch kein Team, das mit uns tauschen will“, sagte Jorrens seinerzeit.

Nach der Hinrunde der laufenden Saison überwintert die Spielgemeinschaft mit 37 Punkten als Tabellenführer, dicht gefolgt vom TSV Hattstedt (35 Punkte). Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Christian Jorrens, was sein Team auszeichnet.

Verjüngung des Kaders

„Wir haben den Kader vor der Saison bewusst verjüngt und dabei auf Akteure geachtet, die menschlich gut zum Gesicht der Mannschaft passen. Dass die Jungs hervorragend kicken können, wussten wir“, sagt Jorrens. Jacob Schulze und Moritz Radtke rückten aus der Reserve hoch, Timo Klein stieß aus der A-Jugend des Eckernförder SV zur Jorrens-Elf. Der erst 17-jährige Joshua Nwokoma kam aus der B-Jugend-Bundesliga-Mannschaft von Holstein Kiel, erzielte bereits acht Saisontore und ließ sein großes Talent aufblitzen.

Beste Offensive der Liga – Angriff ist unberechenbar

59 erzielte Tore sind Bestwert in der Verbandsliga Nord. Mit Luca-Max Clausen (13 Tore), Ben Janßen (11), Henrik Paulsen (7) und Jannik Kommorovski (6) stehen neben Nwokoma vier weitere Akteure im Kader, die in der Torjägertabelle recht weit oben anzutreffen sind. „Das zeichnet uns diese Saison tatsächlich aus. Wir sind in der Offensivabteilung wesentlich breiter aufgestellt. Das macht uns variabler und unberechenbarer als mit nur einem Knipser in vorderster Front, der für 30 Buden gut ist“, erklärt Jorrens.

Defensive gewinnt an Stabilität

Auch die Defensive zeigt sich sattelfest. 19 Gegentore in 16 Spielen kann lediglich die SG Nordau (18) unterbieten. „Daran haben wir in der Vorbereitung gearbeitet. Die Jungs setzen die Vorgaben in der Rückwärtsbewegung im 4-4-2-System überragend um. Wir haben dadurch merklich an Stabilität gewonnen. Das macht es dem Gegner schwer, zum Torabschluss zu kommen“, meint der Coach.

Luca-Max Clausen (li.) führt die interne Torjägerliste mit 13 Treffern an. © Quelle: Uwe Paesler

Weiterentwicklung des Teams trägt Früchte

Zwei ganz wichtige Punkte sind für Jorrens der Zusammenhalt der Mannschaft sowie die Weiterentwicklung der Spieler. „Nichts geht über die mannschaftliche Geschlossenheit, und die wird bei uns überragend ausgelebt. Die Jungs verstehen sich nicht nur auf dem Platz sehr gut, sondern unternehmen auch im privaten Bereich viel miteinander“, sagt Jorrens. „Egal ob junge oder ältere Akteure, alle haben sich weiterentwickelt. Talente wie zum Beispiel Ben Janßen haben den nächsten Schritt gemacht. Ich muss da aber ganz klar die komplette Mannschaft hervorheben.“ Der Trainer streicht zudem die sehr gute Trainingsbeteiligung heraus.

Sechs Siege in Folge

Als krönenden Abschluss verweist der Übungsleiter auf die Serie von sechs Siegen in Folge, die den Sprung an die Pole-Position überhaupt erst ermöglicht hat. „Das ist der Lohn der harten Arbeit. Und auch hier geht viel über den Teamgeist. Wenn es mal nicht so läuft, haben wir immer Akteure, die das Spiel an sich reißen und so den Umschwung einleiten. Natürlich haben wir Unterschiedsspieler, aber trotzdem rückt immer wieder das Kollektiv in den Mittelpunkt“, erklärt Jorrens.