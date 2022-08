Verbandsliga Nord: SG Eckernförde/Fleckeby holt 2:2 gegen DGF Flensborg

In der Verbandsliga Nord endete das mit Spannung erwartete Spitzenspiel am Sonntag auf dem Stadion am Wulfsteert zwischen der SG Eckernförde/Fleckeby und Tabellenführer DGF Flensborg 2:2-Unentschieden. 0:2 lag die SG zurück – Joshua Nwokoma und Ben Janßen schossen den verdienten Ausgleich.