Verbandsliga Ost: Deshalb besiegte der TSV Flintbek den VfB Kiel mit 6:4

In der Fußball-Verbandsliga Ost hat der TSV Flintbek in einem spannenden Spiel am Mittwochabend den VfB Kiel mit 6:4 niedergerungen. Die zweimalige Führung der Kieler glichen die Gastgeber immer wieder aus.

Flintbek. In einem hochdramatischen Spiel am Mittwochabend zwischen dem TSV Flintbek und dem VfB Kiel kamen die 75 Zuschauer voll auf ihre Kosten. Flutlicht, zehn Tore, viel Kampf, Torraumszenen en mass und drei Rote Karte – Fußballherz, was willst du mehr?

Zur Halbzeit steht es leistungsgerecht 1:1

Zur Halbzeitpause stand es nach Toren von Tim-Luca Hartlep (41.) und Yannik Imm (43.) 1:1-Unentschieden. Beide Teams begegneten sich bis dato auf Augenhöhe.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Justin-Raven Fedde nahm das Spiel an Fahrt auf und endete in einem wilden Hin und her. Die Kieler gingen durch Kevin Hopp (49.) in Führung, Premton Jasari (57.) und Arber Azemi (62.) drehten den Spieß um, hatten die Rechnung jedoch nicht mit VfB-Torjäger Marc Zeller gemacht, der mit seinem Doppelpack (63., 67.) das Ergebnis wieder zu Gunsten des VfB drehte.

Pagel sieht Rot – Flintbek dreht das Spiel

Bemerkenswert, denn vorher sah VfB-Akteur Daniel Pagel (61.) wegen einer Beleidigung die Rote Karte. „Zu diesem Zeitpunkt war der VfB trotz Unterzahl überlegen“, sagte TSV-Chefcoach David Lehwald. Wiederum Hartlep (74.) und Joshua Grimm (90.+2.) mit einem Traumtor aus 40 Metern, brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Nach einem Foulspiel sah VfB-Keeper Quoos glatt Rot, ein Feldspieler rückte zwoschen die Pfosten und wurde durch einen Freistoß von Azemi (90.+6.) kalt erwischt. Zudem sah ein Verantwortlicher des VfB-Staffs nach dem Schlusspfiff Rot.

„Ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist. Das Spiel aber war schon richtig wild. In der Offensive waren wir echt Granate, aber das Defensivverhalten ist ein Wermutstropfen. Die Moral bei meinen Jungs stimmt, wir haben viele Jungs auf der Platte, die Tore schießen und vor Selbstbewustsein strotzen“, erklärte Lehwald, dessen Team die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen weiter ausbauen konnte. „Wir haben einen Lauf“, freute sich Lehwald.

Schiedsrichter: Justin-Raven Fedde (SV Hochdonn) – Tore: 1:0, 4:4 Hartlep (41., 74.), 1:1 Imm (43.), 1:2 Hopp (49.), 2:2 Jasari (57.), 3:2, 6:4 Azemi (62., 90.+6.), 3:3, 3:4 Zeller (FE., 63., 67.), 5:4 Grimm (90.+2.) – Rote Karte: Pagel wegen Beleidigung (61., VfB), Quoos wegen Foulspiel (90.+4. VfB) – Zuschauer: 75.