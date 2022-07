Verbandsliga Ost: FSG Saxonia auf der Suche nach der ersten Elf

DFB-Pokal-Auftakt und Wackel-Abwehr

Zwei 2:2-Remis zum Saisonstart haben bei Holstein Kiel nicht unbedingt große Euphorie ausgelöst. In beiden Spielen offenbarten sich größere Schwächen der Störche in der Defensive. Die Wackel-Abwehr kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn: Mit dem SV Waldhof Mannheim wartet am kommenden Sonntag ein verkappter Zweitligist in der ersten Runde des DFB-Pokals. Eine knifflige Aufgabe für Holstein. Alle Infos in der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.