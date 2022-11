﻿Verbandsliga Ost: Joker Franke lässt Rot-Schwarz spät jubeln

Fußball: Oberliga-Meister SV Todesfelde zerstört Heider Heimnimbus

Der Heider SV hatte in der Fußball-Oberliga im eigenen Stadion noch keinen Punkt abgegeben. Doch dann kam der SV Todesfelde und zerlegte die Elf aus Dithmarschen in ihre Einzelteile. Am Ende stand ein 7:0 – Verteidiger Hasan Deniz Yilmaz hatte es geahnt.