In der Fußball-Verbandsliga Ost endete das Topspiel am Sonnabend zwischen dem MTV Dänischenhagen und SSG Rot-Schwarz Kiel 0:0-Unentschieden. MTV-Keeper Yannick Holtz entschärfte in der 80. Minute einen Foulelfmeter von Kristof Koop und sicherte seinem Team einen Punkt.

Dänischenhagen. Dass Tore beim Fußball das Salz in der Suppe sind, ist bekannt. Dass ein torloses Unentschieden aber auch spannend sein kann, zeigte am Sonnabend das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten der Verbandsliga Ost, MTV Dänischenhagen, und dem Tabellenführer Rot-Schwarz Kiel. Die knapp 130 Zuschauer auf der Sportanlage des MTV gingen nicht unzufrieden nach Hause. Auch MTV-Trainer Frank Knocke war keineswegs enttäuscht von der Darbietung seiner Jungs. „Das war ein 0:0 der besseren Art. Es war gerade in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Verbandsligaspiel“, konstatierte Knocke.

Beide Mannschaften begegneten sich von Beginn an mit offenem Visier und erspielten sich gute Torchancen. Mit viel Tempo und Engagement drückten sowohl die Hausherren als auch die Gäste auf das Gaspedal, um eine Entscheidung zu erzielen. RS-Torjäger Kristof Koop hatte zweimal die Führung auf dem Pantoffel, scheiterte aber an seinen Nerven und an MTV-Keeper Yannick Holtz, der noch zur spielentscheidenden Person avancieren sollte. Auf der Gegenseite brachte MTV-Akteur Lasse Schwind in der 31. Spielminute das Kunststück fertig, aus 25 Metern den Ball über das leere Tor zu bugsieren. Zudem traf Tim Ladewig zwei Minuten später, stand jedoch im Abseits. „Also wenn es hier zur Halbzeit 2:2 steht, kann sich niemand beschweren. Die Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden“, so Knocke beim Gang in die Kabine.

MTV-Keeper Yannick Holtz pariert Foulelfmeter

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste besser ins Spiel. Dänischenhagen bekam keinen Zugriff mehr im Zentrum, sodass MTV-Keeper Holtz in den Mittelpunkt des Geschehens rückte. Erst parierte der 31-Jährige einen Distanzschuss von Kristof Koop (57.) stark, danach bügelte der ehemalige Oberligatorhüter einen Fehler seiner Vorderleute (74.) wiederum gegen Koop aus. Chancen der Platzherren bis dato: Fehlanzeige.

In der 80. Spielminute erlangte Holtz endgültig Heldenstatus. Der eingewechselte Lars Mischak brachte Koop im Strafraum zu Fall. Den daraus resultierenden Foulelfmeter fischte Holtz wieder gegen Koop aus dem linken unteren Eck. Danach fand die Knocke-Elf zurück ins Match. Der eingewechselte Stephan Wendt hatte in der 90. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß, doch RS-Keeper Tim-Jonas Jakubzik hielt den Punkt für seine Mannschaft fest.

„In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. In den zweiten 45 Minuten war es phasenweise aber schon sehr einseitig. Da hat Rot-Schwarz mächtig Druck ausgeübt. Letztendlich ist es ein glücklicher Punktgewinn für uns“, meinte Knocke, der Yannick Holtz, David Junghans, Moritz Schweimer und Eric Lamprecht hervorhob.

Tore: Fehlanzeige – Zuschauer: 130 – Bes. Vorkommnisse: Yannick Holtz hält FE von Kristof Koop (80.).