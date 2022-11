﻿Verbandsliga Ost: Schwache zweite Halbzeit besiegelt PSG-Niederlage

Nächster Rückschlag für die Probsteier SG in der Verbandsliga Ost. Das Team von Trainer Florian Stahl musste gegen den VfB Kiel nach einer schwachen zweiten Halbzeit die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Schönberg. So schnell kann es gehen: In nur sechs Minuten drehte der VfB Kiel am Sonntagnachmittag das Spiel in der Verbandsliga Ost bei der Probsteier SG. Durch die 1:2-Heimniederlage blieben die Schönberger auf einem Abstiegsplatz und verpassten die Chance, die Kieler in der Tabelle zu überholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kopfball von Spielertrainer Stahl bringt PSG in Front

Die Hausherren präsentierten sich in der ersten Halbzeit spielbestimmend und belohnten sich nach einer Ecke: Spielertrainer Florian Stahl stieg am höchsten und brachte sein Team per Kopfball in Führung (24.). „In der ersten Halbzeit haben wir zu viel verschlafen“, ärgerte sich VfB-Trainer Matthias Liebal nach dem Schlusspfiff.

Nach einigen Umstellungen in der Pause kam seine Mannschaft aber wie ausgewechselt aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Einen Torschuss von VfB-Spieler Daniel Pagel konnte PSG-Keeper Jordan von Viktor zwar parieren, jedoch nicht festhalten, sodass Timo Pagel den Ball im Nachsetzen im Tor versenken konnte (68.). Die Kieler hatten nun Blut geleckt und wollten mehr als nur das Unentschieden. Nur sechs Minuten später konnten die Gäste per Handelfmeter durch Kapitän Marc Zeller in Führung gehen ( 74.) und diese über die Zeit retten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfB atmet durch – PSG im Abstiegskampf

„Das war extrem wichtig heute! Wir hatten uns hier vorgenommen, drei Punkte mitzunehmen und schaffen dies aufgrund der zweiten Halbzeit“, freute sich Liebal.

Für die PSG heißt die Realität nach der dritten Niederlage in Folge nun Abstiegskampf. „So wie wir bei den Gegentoren verteidigen, kann man in der Verbandsliga keine Plätze nach oben gutmachen“, ärgerte sich Stahl.

Schiedsrichterin: Thao-Vy Nguyen – Tore: 1:0 Stahl (24.), 1:1 Pagel (68.), 1:2 Zeller (74/HE) – Zuschauer: 53.

Von Tobias Hollenbach