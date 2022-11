﻿Verbandsliga Ost: Schönkirchen verliert nach Elfer-Ärger und Theel-Gala

Was für ein Gala-Auftritt von Wiks Alexander Theel! Mit seinen drei Treffern beim 5:1-Auswärtssieg gegen die TSG Concordia sorgte der Spieler für ordentlich Probleme in der gegnerischen Defensive. Aber auch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung sorgte für ordentlich Gesprächsstoff.

Schönkirchen. Deutliche Heimpleite für die TSG Concordia Schönkirchen in der Verbandsliga Ost! Beim 1:5 am Sonnabendnachmittag gegen den Wiker SV sorgte eine Elfmeterentscheidung für Unmut bei Ole Jacobsen. „Uns wurde in diesem Moment die Chance genommen, das Spiel weiter offen zu gestalten“, ärgerte sich der TSG-Trainer. Was war passiert?