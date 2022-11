﻿Verbandsliga Ost: TSV Selent sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Verbandsliga West: TuS Nortorf schlägt den Büdelsdorfer TSV

Der TuS Nortorf hat in der Fußball-Verbandsliga West das Verfolgerduell gegen den Büdelsdorfer TSV am Sonnabend dank einer kämpferisch starken Mannschaftsleistung mit 3:1 gewonnen und hält somit den Anschluss an die Tabellenspitze.